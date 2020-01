Les joueurs de Tottenham déjà lassés de Mourinho ?

Selon les médias anglais, les joueurs de Tottenham en auraient déjà marre de Mourinho en raison des méthodes de travail rigides du coach portugais.

Plusieurs joueurs cadres de seraient déjà excédés contre Jose Mourinho, l’entraineur qui les dirige depuis à peine deux mois. Selon le quotidien anglais The Sun, les tactiques et les séances d'entraînement du Special One sont fréquemment remises en question.

Il y aurait un sentiment global au sein du club londonien que l’équipe n'a pas progressé depuis que Mourinho a remplacé Mauricio Pochettino. Et ses tactiques et méthodes à l'ancienne ne parviennent pas à convaincre ses joueurs.

Les joueurs de Tottenham soutiennent Ndombélé

Depuis qu’il s’est installé dans le Nord de Londres, le technicien lusitanien présente un bilan assez moyen de 7 victoires, 3 nuls et 5 défaites (toutes compétitions confondues). En PL, les Spurs restent encore très loin des places qu’ils visent, puisqu’ils sont 8es à neuf points de la 4e place.

Certains éléments des vice-champions d’Europe ont également peu gouté au fait que le Français Tanguy Ndombele ait été critiqué publiquement par le coach. Ce dernier a remis en question l’investissement de l’ancien lyonnais en suggérant qu’il simulait une blessure.