Le montant XXL offert par l’OM pour recruter Mason Greenwood dévoilé

L’Olympique de Marseille fait une folie pour recruter Mason Greenwood. Une offre XXL est déboursée pour boucler le deal.

Après avoir officialisé les arrivées d’Ismaël Koné (milieu de terrain) et Lilian Brassier (défenseur), l’Olympique de Marseille pourrait boucler une autre affaire, mais cette fois-ci en attaque. Le club phocéen est sérieusement intéressé par le recrutement de Mason Greenwood, qui n’entre plus dans les plans de Manchester United et d’Erik ten Hag.

Greenwood proche de l’OM

A un an de la fin de son contrat, Mason Greenwood va quitter Old Trafford pour une nouvelle aventure. Mais le joueur de 22 ans est très demandé sur le marché. Entre autres prétendants de l’ailier droit des Three Lions, on peut citer la Vieille Dame, le FC Barcelone, Valence, la Lazio ou encore l’Olympique de Marseille.

Le club phocéen a même pris le dessus dans les négociations, et le joueur serait lui-même pour l’idée de débarquer au Stade Orange Vélodrome. L’Anglais aurait même refusé des offres de géants clubs d’Europe pour donner sa priorité à la formation du Sud de la France.

L’offre de l’OM connue, enfin !

Informé qu’il sera vendu cet été, Mason Greenwood est impatient d’être fixé sur sa prochaine destination. Et Marseille semble être la plus probable pour l’accueillir. Alors que le montant de l’offre formelle faite lundi par l’Olympique de Marseille était inconnu, l’on en a désormais une idée claire.

Selon les informations rapportées par Fabrizio Romano, ce mardi, l’offre officielle faite lundi par La Commanderie à Manchester United est de 30 millions d’euros plus une grosse clause de vente. Dans le même temps, Manchester United insiste sur une clause de revente. Celle-ci peut être d'environ 40 ou 50%. Les négociations se poursuivent entre les parties concernées pour que l’opération soit bouclée dans les prochaines heures.