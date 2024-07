Mason Greenwood à l’OM, c’est fait !

L’Olympique de Marseille est sur le point de boucler le recrutement de Mason Greenwood.

Mason Greenwood et Manchester United, l’histoire est plus que jamais proche de prendre officiellement fin. Et l’Olympique de Marseille devrait être la prochaine direction de l’ailier droit anglais, qui ne tarderait pas rallier le Stade Orange Vélodrome.

Plusieurs prétendants pour Greenwood

N’entrant plus dans les plans de Manchester United encore moins d’Erik ten Hag, Mason Greenwood, qui revient de son prêt d’une saison à Getafe, va faire ses valises et quitter Old Trafford cet été. Mais l’ailier droit des Three Lions est très prisé sur le marché des transferts.

La Juventus Turin (Serie A) et le FC Barcelone (LaLiga) avaient tous les deux manifesté leur intérêt pour le joueur de 22 ans. Récemment, deux autres clubs du vieux continent se sont également manifestés. L’Olympique de Marseille a fait de l’Anglais sa priorité, de même que la Lazio Rome, qui ne veut pas non plus lâcher l’international anglais (1 cape).

Marseille fait une offre formelle

Ces dernières heures, un intérêt de Valence (LaLiga) est évoqué pour le joueur. Mais l’Olympique de Marseille, qui a fait une proposition un peu plus au-delà de celle de la Lazio, ne lâche pas l’affaire. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, ce lundi, le club du Sud de la France a fait une offre formelle aux dirigeants anglais pour recruter Greenwood.

Des discussions sont en cours entre les deux clubs, précise la même source, qui indique qu’un accord est proche d’être trouvé pour que Mason Greenwood, qui reste la cible principale de l'OM, débarque au Vélodrome dans les tout prochains jours. Les dirigeants des Red Devils sont ouverts à l’idée d’un prêt avec obligation d’achat, avec une conséquente clause de revente incluse.

Le joueur est impatient de connaître son sort afin de quitter Old Trafford. Mason Greenwood devrait être fixé d’ici vendredi, selon la presse anglaise.