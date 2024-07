OM : L'ultimatum de Greenwood

Greenwood a donné à Manchester United un délai très court pour régler son avenir, les offres n'ayant pas encore atteint le prix demandé.

Selon le Daily Mirror, Greenwood veut savoir où il jouera en 2024-25 d'ici une semaine. L'attaquant est décrit comme "impatient" en raison de l'incertitude qui continue de peser sur lui.

La seule chose qui semble claire, c'est que Greenwood, qui est sous contrat avec United jusqu'en 2025 avec une option de prolongation d'un an, n'a pas d'avenir à Old Trafford. Le Mirror ajoute qu'il est "cool" à l'idée de rejoindre Marseille, malgré des informations contraires le mois dernier, et qu'il préférerait retourner en Liga après son prêt à Getafe en 2023-24. United demande 40 millions de livres (51 millions de dollars) mais a reçu au mieux une offre de 25 millions de livres de la part de Valence. D'autres rumeurs font état d'une offre de 21 millions de livres de la part de la Lazio. Le FC Barcelone et l'Atletico Madrid continuent de suivre la situation, la Juventus étant également intéressée.

La liste officielle de l'effectif sur ManUtd.com a été mise à jour depuis la fin de la saison dernière et les départs d'Anthony Martial et de Raphaël Varane. Tous les joueurs, y compris Jadon Sancho, portent le nouveau kit 2024-25. Mais la vignette de Greenwood reste grisée et porte toujours la mention "En prêt".

On ne sait pas si United obtiendra le prix demandé pour Greenwood, qui a marqué huit fois en 33 matches de Liga pour Getafe. S'ils ne parviennent pas à obtenir un montant acceptable pour un transfert permanent, le club a déjà été pressenti pour déclencher l'option de 12 mois de son contrat et organiser un second prêt pour lui donner une année supplémentaire pour régler les choses.