L’Olympique de Marseille veut donner une chance à un joueur rejeté par Manchester United.

L’Olympique de Marseille veut tenter tous les coups cet été juste dans le but de faire une saison impeccable au cours de l’exercice 2024-2025 pour terminer au somme de Ligue 1 afin de vite retrouver l’Europe. Pour réaliser ce rêve, le club phocéen pense à un joueur très critiqué sur la toile.

Greenwood innocenté, mais…

Après une saison en prêt à Getafe, Mason Greenwood a fait son retour à Manchester United. Mais l’ailier anglais est un indésirable chez les Red Devils en raison d’une affaire liée à des allégations de tentative de viol, de comportement contrôlant et coercitif, et d'agression entraînant des lésions corporelles réelles sur sa femme. Le joueur a été arrêté une première fois en janvier 2022 à la suite des accusations portées contre lui, avant d'être libéré sous caution, puis remis en détention après avoir enfreint les conditions imposées par le tribunal.

@GetafeCF X/ Getty Images/ GOAL

Suspendu par Manchester United peu après l'apparition sur les médias sociaux d'une série de messages d'une femme affirmant avoir été victime d'abus de la part de l'international anglais, le joueur de 22 ans a été innocenté. La police du Grand Manchester (GMP) avait annoncé le 2 février 2023 que toutes les charges contre Greenwood avaient été abandonnées.

L'article continue ci-dessous

L’OM tente Mason Greenwood

Même si les poursuites ont été abandonnées, Manchester United ne veut plus du joueur, et veut s’en séparer. Le FC Barcelone et la Juventus Turin avaient montré leur intérêt pour l’ailier droit anglais. Mais les pistes se sont refroidies depuis. Mais, c’est l’OM qui montre son intérêt.

Getty/GOAL

Selon les informations de The Athletic, le club du Sud de la France veut signer Mason Greenwood. Des discussions ont débuté avec Manchester United. L'Anglais est favorable à signer à Marseille par rapport à d'autres options qui lui ont été proposées. Mais aucune offre concrète n’a été faite de la part des dirigeants phocéens. Mais ceci pourrait être le premier coup de Roberto De Zerbi, qui est déjà à Marseille en attendant son officialisation.