Greenwood, la grande braderie

L'équipe de Manchester United a décidé de se séparer de Mason Greenwood et de Jadon Sancho pour l'été.

Selon le Daily Mail, Greenwood s'est entretenu avec les dirigeants des Red Devils à Carrington le premier jour de l'entraînement de pré-saison de l'équipe, où il a été informé qu'il serait mis en vente. L'attaquant anglais est déjà en pourparlers avec plusieurs clubs et l'une des destinations possibles semble être Marseille, en France. Par ailleurs, Sancho est également sur le marché et la Juventus serait en tête de la course pour l'ailier évalué à 40 millions de livres sterling (51,23 millions de dollars).

Donny van de Beek est un autre joueur sur le point de quitter Old Trafford. Le milieu de terrain néerlandais est sur le point de rejoindre Gérone, United étant prêt à accepter 450 000 livres sterling, soit une réduction considérable par rapport aux 35 millions de livres sterling payés à l'Ajax pour ses services il y a quatre ans. Toutefois, la transaction comprend des ajouts potentiels pouvant aller jusqu'à 16 millions de livres (20,49 millions de dollars) et une clause de vente. United est également désireux de se débarrasser du salaire de 375 000 £ par semaine de Casemiro, et un club d'Arabie saoudite semble être en tête de liste pour sa signature.

Victor Lindelof suscite l'intérêt de Fenerbahçe, tandis que Galatasaray et West Ham surveillent Aaron Wan-Bissaka. Scott McTominay est devenu une cible pour Fulham et Everton. Bien qu'il ait rejeté une offre de 30 millions de livres (38,42 millions de dollars) de West Ham l'été dernier, United pourrait désormais envisager de vendre l'international écossais, qui cherche à obtenir un temps de jeu plus régulier. La vente potentielle de McTominay, comme celle de Greenwood, se traduirait par un bénéfice de 100 %, ce qui est crucial pour le respect par United des règles en matière de profit et de durabilité.

Selon The Mirror, United a entamé la fenêtre de transfert estivale avec un budget modeste de 50 millions de livres (64,03 millions de dollars), qu'il espère augmenter grâce à la vente de joueurs, alors que Sir Jim Ratcliffe et INEOS continuent de superviser une refonte majeure. Le club souhaite recruter deux défenseurs centraux, Matthijs de Ligt et Jarrad Branthwaite étant identifiés comme des cibles potentielles. L'attaquant de Bologne Joshua Zirkzee et le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Manuel Ugarte sont également sur les tablettes du club.

Les préparatifs de pré-saison de Manchester United sont bien avancés, avec un premier match amical prévu contre Rosenborg en Norvège le 15 juillet. Un match contre les Rangers à Édimbourg suivra. Les Red Devils se rendront ensuite aux États-Unis pour affronter Arsenal, le Real Betis et Liverpool. À leur retour en Angleterre, ils affronteront leurs rivaux du derby, Manchester City, lors du FA Community Shield à Wembley le 10 août.