L’OM offre un pactole à Manchester United pour Greenwood

L’Olympique de Marseille fait une folie pour s’attacher les services de Mason Greenwood cet été.

La direction phocéenne est décidée à recruter Mason Greenwood cet été. Le club du Sud de la France est prêt à faire n’importe quoi pour faire signer l’ailier droit anglais de Manchester United. Une jolie offre vient d’être faite.

Marseille transmet une offre pour Greenwood

Bien qu’il soit innocenté par la justice anglaise, Mason Greenwood ne fait plus partie des plans de Manchester United à la suite de l’affaire liée à des allégations de tentative de viol, de comportement contrôlant et coercitif, et d'agression entraînant des lésions corporelles réelles sur sa femme. Envoyé en prêt d’une saison à Getafe, l’attaquant anglais est de retour à Old Trafford. Mais une porte de sortie lui devrait être trouvée cet été, lui qui a encore un an de contrat avec les Red Devils.

Mais le natif de Bradford ne manque pas de prétendants. La Juventus Turin et le FC Barcelone avaient tous les deux manifesté leur intérêt pour le joueur de 22 ans. Récemment, deux autres clubs du vieux continent se sont également manifestés. L’Olympique de Marseille, malgré les critiques, veut donner une chance à l’Anglais afin de se sentir aimé et soutenu.

Marseille passe devant la Lazio

Pour ce faire, Pablo Longoria et la direction olympienne travaillent d’arrache-pied à faire signer le buteur des Three Lions. En concurrence étroite avec la Lazio de Rome pour recruter Mason Greenwood, le club phocéen vient de prendre le dessus sur le dossier.

A en croire les informations rapportées par Sky Italia, les Phocéens comptent ont fait une offre supérieure à celle faite par la formation italienne, autre club très intéressé par le profil du joueur des Red Devils. Si les Romains ont proposé 20 millions d’euros aux Anglais qui en demandent 40 pour leur ailier, l’Olympique de Marseille, qui a repris l'entraînement ce jeudi, a donc fait une offre supérieure à celle des Romains pour tailler la concurrence.