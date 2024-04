Greenwood au Barça, c'est validé

Le FC Barcelone aurait contacté Manchester United pour le transfert potentiel de Mason Greenwood après son impressionnant prêt à Getafe.

Selon Sport, le FC Barcelone considère Greenwood comme une option rentable pour la prochaine fenêtre de transfert, compte tenu des difficultés financières actuelles du club. Les dirigeants catalans admirent la polyvalence de Greenwood, qui peut évoluer sur l'aile gauche ou au milieu de terrain.

Alors que Barcelone n'a pas encore pris d'engagement ferme en raison de l'incertitude entourant son budget estival, il a contacté United pour évaluer la disponibilité de Greenwood et le montage financier qui serait nécessaire pour l'obtenir.

Malgré les controverses en dehors du terrain, Greenwood a prospéré à Getafe en inscrivant huit buts et en délivrant cinq passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Bien que Sir Jim Ratcliffe ait évoqué la possibilité d'un retour de Greenwood à Old Trafford cet été, il semblerait que le club de Premier League soit plus enclin à signer une vente permanente, le joueur souhaitant également poursuivre sa carrière en Espagne plutôt que de raviver sa relation avec les Red Devils.

L'article continue ci-dessous

Le contrat de Greenwood avec United expirant en 2025, sa valeur marchande diminuera à l'approche de la dernière année de son contrat, ce qui devrait inciter le FC Barcelone à s'intéresser au joueur anglais. En outre, le club catalan pourrait envisager d'inclure de jeunes talents prometteurs issus de son centre de formation afin de réduire l'indemnité de transfert et de tirer parti de l'intérêt de United pour les espoirs de La Masia. Le FC Barcelone attend actuellement des précisions de la part de la Liga sur sa volonté de se conformer aux règles du fair-play financier (FFP) au cours des prochaines semaines.

Dans l'intervalle, le club continuera d'évaluer les cibles potentielles de transfert. Une fois le budget finalisé, le département sportif du FC Barcelone sera habilité à prendre des décisions concrètes concernant l'acquisition de joueurs, ce qui déterminera la trajectoire future du club sur le marché des transferts.