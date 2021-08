Le message touchant de Pastore, libéré par la Roma

Trois ans après son arrivée, Javier Pastore a été libéré de son contrat par la Roma, malgré deux saisons encore sur son contrat.

Il était un pari et c’est finalement devenu un échec. Acheté par la Roma pour plus de vingt millions d’euros au PSG, Javier Pastore ne s’est pas refait une santé au sein du club de la Louve et d’une Serie A qui lui avait permis d’attirer l’attention des dirigeants parisiens.

Sa deuxième expérience dans le championnat italien après celle à Palerme n’a pas été couronné de succès avec seulement une trentaine de matches joués en trois saisons et une cascade de blessures qui a fini par avoir la patience de la Roma.

Lundi soir, le club romain a annoncé la rupture à l’amiable du contrat de Pastore alors que l’Argentin avait encore deux saisons sur les bords du Tibre.

S’il espérait pouvoir convaincre José Mourinho de lui laisser une chance de faire ses preuves, El Flaco a rapidement compris que ses espoirs seraient vains. Le coach portugais l’a rapidement mis à l’écart du groupe et ce n’est pas la présence de Pastore pour la présentation de Lionel Messi au Parc des Princes, le 14 août dernier, qui a arrangé les relations avec la Roma.

Suite à l’annonce de la résiliation de son contrat, Javier Pastore a eu un message pour l’ensemble du club, conscient de ne pas avoir pu tout donner.

"Ce n'est pas facile pour moi de quitter ce club, la ville et ces supporters avec la conscience de ne pas avoir pu répondre aux attentes qui avaient été placées en moi, a écrit Javier Pastore dans un touchant message adressé aux supporters. Quiconque me connaît sait combien j'ai souffert et avec quel engagement j'ai travaillé pour tenter de renverser mon destin. Notre histoire n'a pas été heureuse, mais en partant, j'ai aussi le sentiment d'avoir gardé intact un sentiment de respect et de gratitude envers cette ville et les personnes qui m'ont accueilli il y a trois ans, avec amour et enthousiasme. Je vous souhaite de pouvoir bientôt célébrer de grands succès: Rome, les Romains et ses supporters les méritent."

Reste désormais à savoir si Javier Pastore, un temps annoncé dans le viseur de Monaco, trouvera un nouveau challenge en Europe…