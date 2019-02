Le message d'Icardi à l'Inter Milan

Mauro Icardi, démis de ses fonctions de capitaine et hors du groupe en Ligue Europa contre le Rapid Vienne, a posté un message énigmatique.

Mauro Icardi a donné sa réponse à l'Inter via les médias sociaux.



L'attaquant a été démis de ses fonctions de capitaine hier, avec le brassard remis à Samir Handanovic, puis il a refusé de participer au voyage de la Ligue Europa pour affronter le Rapid Vienne.



Les raisons de tout cela n'ont pas été expliquées clairement, à l'exception de l'entraîneur Luciano Spalletti et du directeur Piero Ausilio, qui ont insisté sur le fait que c'était une décision douloureuse à laquelle ils devaient réfléchir très attentivement.



Au moment où l’Inter se préparait à affronter le Rapid Vienne, Icardi a annoncé sur les médias sociaux qu’il passait la Saint-Valentin avec sa femme - et son agent - Wanda Nara.

Après le match, l'attaquant a posté ceci sur Instagram.



"Mieux vaut ne rien dire et laisser les autres penser que l’on est idiot qu’ouvrir sa bouche et enlever tout doute". Une citation tirée de Mark Twain, l’écrivain américain.

Wanda a également ajouté son propre commentaire sur Twitter et Instagram, avec une image d'elle embrassant son mari.



"Vous nous avez appris ce que signifie rêver, souffrir, se battre, se sacrifier, pleurer, se battre, valoriser, voler, rester et vivre pour l'amour. Ceux qui choisissent avec le cœur ne se trompent jamais."