Italie - L'Inter Milan retire le statut de capitaine à Mauro Icardi, le brassard revient à Samir Handanovic

Le destitution de capitanat de Mauro Icardi ne va faire qu'entretenir les rumeurs de transfert de l'attaquant. L'international argentin a été annoncé avec insistance du côté du Real Madrid récemment, alors que les négociations autour d'un nouveau contrat à San Siro continuent de coincer.

Le joueur âge de 25 ans a marqué 9 buts en 20 matches de Série A cette saison mais ne sera donc plus le capitaine de son équipe. Handanovic prendra son nouveau rôle dès ce jeudi en Ligue europa, sur la pelouse du Rapid Vienne (18h55).

The Club can confirm that Samir #Handanovic is the new Inter captain.#FCIM