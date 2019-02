Inter Milan - Icardi "ne s'est pas présenté" selon Spalletti

Il semblerait que le torchon brûle ce mercredi entre Mauro Icardi et son club de l'Inter Milan. En effet, en début de journée, le club transalpin annonçait via un communiqué officiel que l'attaquant argentin se voyait retirer son statut de capitaine de l'équipe, le délaissant au profit du gardien Samir Handanovic.

The Club can confirm that Samir #Handanovic is the new Inter captain.#FCIM