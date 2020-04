Le Mée : "Mbappé va vouloir jouer au Real Madrid"

L'agent de Ferland Mendy voyait l'attaquant français rejoindre les Merengue cet été, s'il n'y avait pas eu la pandémie de Coronavirus.

Vadim Vasilyev, Luis Campos, de nombreux observateurs du football européen et mondial, tout le monde promet que Kylian Mbappé jouera un jour dans sa carrière au , et ce jour pourrait arriver plus vite que prévu. En fin de contrat dans deux ans avec le PSG, le Français est souvent au centre des rumeurs l'envoyant dans la capitale espagnole et chaque été représente un danger. Dans une interview accordée à Marca, Yvan Le Mée, agent français de Ferland Mendy notamment et de Julien Faubert par le passé, a indiqué qu'il aurait vu Kylian Mbappé signer au Real Madrid cet été sans la pandémie de Covid-19, mais ce n'est que partie remise.

"Kylian Mbappé, dans un contexte normal, sans cet horrible virus ou le problème économique qui va arriver, on pouvait penser qu'il allait signer pour Madrid cet été, car il ne semble pas non plus qu'il va prolonger, et il a deux ans de contrat, mais avec tout cela, cela me semble impossible pour un club de dépenser maintenant ce que Kylian Mbappé coûte. Parce que si Neymar vaut 222 millions, Kylian en vaut 300, car il est plus jeune et tout aussi bon, il est extraordinaire. Il va être le meilleur attaquant du monde et je pense qu'il va vouloir jouer pour le meilleur club du monde, qui est le Real Madrid, et pour l'une de ses idoles pour l'entraîner, qui est Zidane", a indiqué Yvan Le Mée.

"Aujourd'hui encore, il n'y a pas de grande concurrence dans l'attaque du Real Madrid. C'est là où il y a plus de demande. Ils ont un grand joueur comme Benzema, mais il consomme les dernières années de sa carrière. Aujourd'hui, il y a plus de concurrence dans l'attaque du PSG que dans celle de Madrid et il trouverait sûrement sa place sans problème. Cette année, il n'y aura pas de gros transferts car ils ne feront pas de folies et je pense que cela viendra après l'Euro", a ajouté l'agent français.

Plus d'équipes

"Camavinga, un peu court pour le Real Madrid"

L'article continue ci-dessous

Yvan Le Mée est revenu sur la signature de son poulain au Real Madrid : "C'était une signature très difficile parce que ne voulait pas vendre, ils le voulaient pour une autre année, et Madrid ne voulait pas payer 48 millions plus les cinq de bonus. Les négociations ont duré des mois et ils avaient également de nombreux joueurs à ce poste. Calafat et José Ángel Sánchez ont fait un travail exceptionnel dans la négociation, Zidane a aimé le joueur et le voulait à tout prix et malgré les problèmes qu'il y a eu, il n'a jamais abandonné et c'est super important car il y a des moments où les entraîneurs sont fatigués d'attendre et le club change d'avis. Et puis Ferland avait la Juve, , l'Inter, mais Madrid c'est Madrid et avec lui il n'y avait pas de problème. Enfant, il avait un poster dans sa chambre de Zidane".

L'agent de Ferland Mendy a évoqué le phénomène Camavinga, lui aussi annoncé au Real Madrid : "C'est un très bon joueur, je le connais bien, mais c'est une autre chose d'être un grand joueur. Il est jeune et n'a pas encore joué en et n'est en que depuis une saison, il m'est donc difficile de le voir jouer régulièrement au Real Madrid sans avoir joué en Ligue des champions ou en équipe nationale. La est l'une des plus fortes d'Europe et pour jouer au Real Madrid, il faut être le meilleur des autres championnats et cela semble un peu court".

"C'est un joueur qui a un bel avenir mais je ne le vois pas s'imposer. Et puis pour moi ce n'est pas un remplaçant pour Casemiro, il en joue plus en huit, pas six, c'est un garçon qui bouge plus là où il y a Kroos, Modric ou Valverde. Mais pour moi, il n'a pas le profil d'un milieu de terrain défensif. Ce serait une bonne signature pour l'avenir, mais cela n'a rien à voir, par exemple, avec Mendy, qui s'était déjà démarqué depuis deux ans à Lyon, en Ligue des champions, avec la ", a conclu Yvan Le Mée.