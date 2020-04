PSG - Nenê : "Cette année, c’est le Neymar du Barça"

L'ancien milieu offensif du PSG estime que son compatriote brésilien évoluait enfin à son meilleur niveau avant la coupure forcée par le coronavirus.

Sur les terrains, on ne voit que lui. En dehors, on ne parle que de lui. Depuis son arrivée au durant l'été 2017, les moindres faits et gestes de Neymar sont analysés. Performances, blessures, désir de retourner à Barcelone... Le Brésilien alimente régulièrement la chronique. Pour Nenê, ancien joueur du PSG et compatriote de l'ancien de Santos, Neymar peut s'estimer lésé par la trêve actuelle, lui qui revenait à un niveau de jeu exceptionnel.

"Messi n’est plus tout jeune, le temps de Neymar est arrivé"

"J’espère pour lui que la saison va reprendre car il était au top avant de s’arrêter ! C’est terrible, il y a toujours un grain de sable qui vient stopper la machine. Il s’est blessé au plus mauvais moment ces deux dernières années et là maintenant il y a ce virus. Il n’a pas beaucoup de chance depuis son arrivée au PSG ! C’est pour ça que les gens sont frustrés depuis son arrivée à Paris. C’est vraiment rageant. Il y a toujours quelque chose pour l’empêcher de s’exprimer", a-t-il confié, pour Télévision.



"Dans les moments cruciaux des deux dernières saison, il était forcé d’être spectateur avec ses blessures. Mais cette année, c’est le Neymar du Barça. Il est au top et je pense qu’il peut même devenir le meilleur joueur du monde et avoir le Ballon d’Or. Lionel Messi n’est plus tout jeune, le temps de Neymar est arrivé", a ensuite ajouté Nenê, ancien chouchou du Parc des Princes. La carrière de Neymar est tellement mouvementée, qu'il apparaît difficile de se risquer à de telles projections.