Le match Lens – OM, une déception selon Daniel Riolo

Le RC Lens et l’Olympique de Marseille ont clôturé, dimanche soir, la douzième journée de Ligue 1 de France.

Ce dimanche, les acteurs du football ont été déçus de la prestation livrée par les 22 acteurs du match entre les Sang et Or et les Phocéens. A l’instar de ceux-ci, Daniel Riolo laisse savoir son avis sur la copie livrée par Lens et Marseille.

Riolo juge le niveau des clubs de Ligue 1

Si le niveau de la Ligue 1 est remis en cause, les prestations de certaines équipes du championnat de France sont très critiquées depuis le début de la saison en cours. Parmi eux, le Stade Rennais, l’Olympique Lyonnais, le RC Lens, l’Olympique de Marseille et bien d’autres écuries de l’élite française. Si l’OL a plus ou moins convaincu ce weekend avec une victoire (0-1) contre Rennes, Marseille, quant à lui, a déçu.

Sur les antennes de RMC, le journaliste et éditorialiste Daniel Riolo n’a pas hésité à critiquer les équipes de l'Hexagone. « On a vu des époques en Ligue 1 où ce qu'on reprochait aux équipes, c'était de ne pas faire d'effort, de jouer à deux à l'heure. On s'emmerdait parce que ça ne bougeait pas sur le terrain. Tu avais le sentiment que les joueurs n'en avaient rien à cirer de ce qu'il se passait. Maintenant, les équipes font toutes des efforts, sauf que techniquement, c'est nullissime », a-t-il commencé.

Riolo déçu du Lens – OM

Spectateur du match entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille, le présentateur de l'After Foot a fait savoir sa déception. A l’en croire, les acteurs du match en clôture de la 12e journée ont été tout sauf convaincants, dimanche soir.

« Il ne vaut mieux pas qu'ils fassent des séquences à une touche de balle parce que même à deux touches, ils n'arrivent pas à faire des passes. Une touche de balle, ça nécessite d'être adroit techniquement. Là, c'était terrible: passes en profondeur trop fortes, passes à côté trop fortes ou mal ajustées. C'est un aboutissement d'un week-end où tu t'es emmerdé. Lens-OM, c'est une superbe affiche. L'année dernière à la trente-quatrième journée, le match était autre chose », a ajouté Daniel Riolo.

Faut-il rappeler que le RC Lens a battu l’Olympique de Marseille (0-1), dimanche. Une victoire qui permet aux Sang et Or de monter à la sixième place du championnat avec 16 points. Quant à lui, l’OM est descendu à la 10e place avec 13 unités.