Le "manque" des Bleus, les ambitions de quadruplé avec Manchester City : Laporte fait le point

Aymeric Laporte estime qu'il ressent un "manque" concernant les Bleus. Lui qui n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps veut se focaliser sur City

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Aymeric Laporte a abordé divers sujets, notamment les Bleus et sa saison en cours avec .

L'équipe dirigée par Pep Guardiola reste en course pour un possible quadruplé, même si le coach espagnol a tenté d'atténuer l'enthousiasme.

"Quand tu gagnes presque tous les matches, tu as l'impression d'être dans une très grande équipe. Il faut que ça continue, qu'on essaye de tout gagner. C'est ce qu'on veut ici. Pep nous transmet ça aussi. Etre parmi les meilleurs du championnat, c'est une récompense importante. J'espère que l'année va se terminer en beauté avec plusieurs titres à la clé.

City plus fort que ? Je dirais que oui, mais ça va se jouer à peu de choses. Liverpool a un très bon effectif, mais j'espère qu'on fera la différence. Je suis ici pour gagner tous les titres possibles, la Champions League y compris. (...) L'objectif, c'est d'arriver jusqu'au bout", a jugé Laporte.

Au sujet des Bleus, Laporte a reconnu un "manque". "Le fait de ne pas être sélectionné par Didier Deschamps ? Je le vis, il n'y a pas d'autre option. C'est un manque, oui, parce que j'ai fait toutes les catégories de jeunes, j'étais capitaine. Mais l'important aujourd'hui, c'est le club et je suis concentré sur ça. Je n'ai pas la chance de jouer en équipe de et je me concentre sur Manchester. Si on m'appelle, je serais très content, c'est un rêve. Pep Guardiola a été très surpris que je ne sois pas appelé cette saison, mais on n'en a pas parlé", a jugé le défenseur.