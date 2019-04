Guardiola tempère l'atmosphère : "C'est presque impossible de gagner le quadruplé" pour Manchester City

Pep Guardiola a estimé qu'il était "presque impossible" de voir Manchester City gagner le quadruplé cette saison.

- qui a déjà remporté la - a atteint la finale de la après avoir vaincu Brighton 1-0 à Wembley et demeure toujours en course pour un possible quadruplé jamais réalisé en .



Le club est deuxième en , à deux points de , mais avec un match en moins après que les Reds aient vaincu , vendredi (3-1).

Interrogé sur l’impact psychologique sur ses joueurs alors que Liverpool poursuit sans relâche la quête du titre, Guardiola a répondu: "Zéro. Je pense que c'est peut-être mieux pour eux, mais pour nous, zéro. Je sais que Liverpool va gagner tous les matchs. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Je sais que nous devons gagner tous les matchs."

et à Old Trafford sont les deux gros matches dans le calendrier des champions en titre en Premier League.



City se prépare à affronter Tottenham en quarts de finale de la avec le match aller mardi soir. Guardiola a assuré : "Je vais vous dire quelque chose, c'est presque impossible de gagner le quadruplé. Presque. Donc mettez le en titre les gars, c'est presque impossible de gagner le quadruplé. Survivre à ce stade dans toutes les compétitions est déjà un miracle, c'est bien d'être ici. C'est pourquoi ce que ces joueurs ont fait la saison dernière est incroyable.

Normalement quand vous avez 100 points comme Manchester City ou Liverpool, la saison d'après vous avez tendance à être un peu plus arrogant, un peu plus présomptueux. C'est pourquoi ce que ces joueurs ont fait est incroyable."

Guardiola a ajouté: "Croyez-vous que nous pouvons jouer 60 matchs dans une saison et gagner 5-0 et avoir une bonne performance à chaque match? Quelle équipe peut faire ça?



"Même les équipes d'autres pays. Je ne m'en souviens pas, je n'ai pas vu, mais je pense que lorsque Sir Alex Ferguson a remporté le triplé [avec Manchester United en 1998-99], dans ce cas, tous les matchs n'étaient pas fantastiques avec des victoires quatre ou cinq à zéro.



"Normalement, les demi-finales, la finale, sont des matches comme celui-ci. Vous pouvez analyser le nombre d'occasions que nous créons, mais les gens s'attendent à ce que nous soyons bons avec je ne sais pas combien de buts. Dans ce match, dans ce travail, ça ne marche pas comme ça. "