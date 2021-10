Le joueur d'Adelaïde United Josh Cavallo fait son coming out

Le milieu de terrain australien a affirmé en avoir marre de mener une double vie en cachant sa sexualité.

Le joueur d'Adelaide United, Josh Cavallo, a fait son coming-out dans une déclaration puissante appelant à un changement dans la façon dont la sexualité est perçue dans le football moderne.

Cavallo, qui est désormais le seul joueur gay de première division actuellement actif dans le football mondial, s'est ouvert sur la façon dont il a été "épuisant" de se cacher au cours de sa carrière.

Adelaide a montré son soutien au jeune homme de 21 ans en lui permettant de révéler sa sexualité par le biais de ses canaux de communication officiels, et il a maintenant hâte de jouer pour le club, sans être gêné.

"Je suis un footballeur et je suis gay, a déclaré Cavallo dans une vidéo publiée sur le site officiel d'Adélaïde. Tout ce que je veux, c'est jouer au football et être traité de manière égale. Je suis fatigué d'essayer de performer au mieux de ses capacités et de vivre cette double vie, c'est épuisant.

"Je pensais que les gens me considéreraient différemment lorsqu'ils l'apprendraient. Ils commenceraient à me traiter différemment. Ils commenceraient à dire de mauvaises choses sur moi ou à se moquer de moi. Ce n'est pas le cas. Au contraire, vous gagneriez plus de respect de la part des gens."

Le milieu de terrain australien, qui a fait 19 apparitions avec Adélaïde depuis qu'il a rejoint le club en février, espère qu'il pourra aider à inspirer la prochaine génération de joueurs de la communauté LGBT+ à poursuivre leurs rêves.

"Je me suis battu contre ma sexualité pendant plus de six ans maintenant, et je suis heureux de pouvoir mettre cela derrière moi, a ajouté Cavallo dans une déclaration sur son compte Twitter. Pour les personnes qui me connaissent personnellement, vous saurez que je suis une personne privée. En grandissant, j'ai toujours ressenti le besoin de me cacher parce que j'avais honte.

"J'avais honte de ne jamais pouvoir faire ce que j'aimais et d'être gay. Cacher qui je suis vraiment, pour poursuivre un rêve que j'ai toujours souhaité étant enfant, jouer au football et être traité de manière égale, n'a jamais été une réalité.

"En tant que footballeur homosexuel caché, j'ai dû apprendre à masquer mes sentiments pour entrer dans le moule du footballeur professionnel. En grandissant, être gay et jouer au football étaient deux mondes qui ne s'étaient jamais croisés auparavant. J'ai vécu ma vie en supposant que c'était un sujet dont il ne fallait jamais parler.

"J'espère qu'en partageant qui je suis, je peux montrer aux autres personnes qui s'identifient comme LGBT+ qu'elles sont les bienvenues dans la communauté du football."

Très peu de footballeurs masculins ont fait leur coming out alors qu'ils jouaient encore, l'ancien joueur de Leeds United Robbie Rogers ayant initialement annoncé qu'il était gay après avoir pris sa retraite avant de revenir pour remporter la MLS Cup avec LA Galaxy.

L'ex-star des Newcastle Jets Andy Brennan est devenu le premier ancien joueur de la A-League à faire son coming-out en 2019, alors qu'il jouait pour une équipe de niveau inférieur.

La personnalité ouvertement gay la plus en vue du football reste sans doute Thomas Hitzlsperger, l'ancien milieu de terrain d'Aston Villa et d'Allemagne ayant confirmé sa sexualité en 2014 - un an après avoir raccroché les crampons.