Le jeu eFootball de Konami fait peau neuve

La version 1.0.0 tant attendue d'eFootball 2022 est enfin arrivée. Il s’agit de la mise à jour qui, d'après ce que Konami l'espère, va pouvoir permettre à ramener les fans vers le jeu et peut-être même rivaliser avec le grand concurrent des jeux de football, FIFA.

Le fiasco de eFootball 0.9 est oublié

En septembre dernier, le lancement de ce successeur du PES s’est révélé être un véritable fiasco. Le produit n’était pas fini et la franchise a essuyé des critiques acides de toute sa communauté. Malgré le passage en Free-to-Play, le jeu n’a été que très peu téléchargé à travers le monde. Sur la plateforme Steam, il a même été noté comme le pire jeu de l’histoire. En somme, il était difficile de faire pire.

Konami a donc rectifié le tir. Et pas qu'un peu. La société japonaise a reconnu s’être trompée, sans pour autant présenter ses excuses. Et la version 1.0.0, disponible à partir de ce jeudi sur les différentes plateformes, est bien plus réussie. Le jeu est intitulé Saison 1, ce qui laisse suggérer qu’il y en aura beaucoup d’autres à l’avenir.

Le mode online mis en avant au détriment de l’offline

Dans cette mise à jour, l’accent a quand même été mis sur les modes de jeu online, comme la « Dream Team », qui équivaut à un FUT chez FIFA. En revanche, le « offline » a été quelque peu délaissé. Par exemple, il n'est possible de faire une sélection que parmi 9 équipes pour un match amical entre amis. De plus, la durée de match est limitée (5 minutes), et la difficulté est aussi restreinte à deux niveaux seulement.

Il y aura cependant des mises à jour à l’avenir et on peut imaginer que le jeu sera beaucoup plus complet au fil des semaines et des mois. Le retour de la Ligue des Masters (mode saison) est aussi très attendu par ceux qui préfèrent jouer en déconnecté.

Un gameplay plus abouti et agréable

Concernant le gameplay, de nombreuses nouvelles fonctionnalités et un système de jeu remanié permettent un style de jeu beaucoup plus fluide et qui colle à la réalité. On est aussi revenus à des commandes classiques de la mannette, plus familières à l’ensemble des joueurs.

Avant la sortie du jeu ce jeudi, Konami a publié un communiqué dans lequel elle semblait se féliciter de son œuvre : « Poussés par les commentaires de nos utilisateurs, nous avons travaillé à la correction des bugs, à l'ajustement de l'équilibre du jeu et à l'ajout de nouveaux éléments au jeu pour le rendre encore plus agréable pour nos utilisateurs ».

Selon les premiers retours faits par les influenceurs et spécialistes du jeu, les améliorations sont bel et bien là et l’expérience du jeu est beaucoup plus agréable que lors de la version du mois de septembre dernier.