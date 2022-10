Le Havre – Metz : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Le Havre-Metz.

Le Havre en forme, Metz en proie au doute

Ce sont deux équipes aux trajectoires opposées qui vont s'affronter en clôture de la 13e journée de Ligue 2. Le Havre (2e avec 12 points avant cette journée) est invaincu depuis 10 matches tandis que le FC Metz (11e avec 15 points avant cette journée) n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches.

Date, horaire et lieu de Le Havre-Metz

Date : lundi 24 octobre 2022

Ville : Le Havre (France)

Stade : Stade Océane

Heure du coup d'envoi : 20h45 heure française

Compétition : 13e journée de la Ligue 2 BKT

Arbitrage : Monsieur Gaël Angula

Sur quelle chaîne voir le match Le Havre-Metz ?

En France, la confrontation entre Le Havre et le FC Metz sera diffusée sur beIN Sports 1.

Le streaming pour voir le match Le Havre-Metz

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN Connect.

LE HAVRE-METZ, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Le Havre-Metz

Pour cette rencontre, Le Havre enregistre le retour de Gautier Lloris qui a fait son retour à l'entraînement cette semaine. Yann Kitala est forfait sur blessure tout comme Elysée Logbo, Steve Ngoura et Abdelwahed Wahib.

Du côté messin, Danley Jean Jacques effectue son retour après avoir avoir purgé sa suspension tandis qu'Habib Maïga est suspendu. Marc-Aurèle Caillards et Youssef Maziz sont absents. Kiki Kouyaté et Lamine Gueye sont incertains pour le déplacement au Havre.

Les équipes probables pour la rencontre Le Havre-Metz

Le Havre : Desmas - El-Hajjam, Sangante, Lloris (ou Mbemba), Operi - Richardson, Lekhal, Kechta - Alioui, Thiaré, Cornette.

Metz : Oukidja - Kouao, Traoré, Candé, Udol - N'Doram, Jean-Jacques, N'Duquidi - Gueye, Mikautadze, Jallow (ou Niane).

Les principales déclarations des joueurs et des entraîneurs avant Le Havre-Metz

Luka Elsner (entraîneur du Havre) : « J'ai surtout envie de vivre un grand match contre des Messins qui regorgent de qualités mais n'ont pas encore trouvé leur rythme de croisière. On doit livrer une grande partie, on doit donner une réponse collective. Les joueurs en face de nous étaient des joueurs de Ligue 1 et sont probablement en termes de qualité des joueurs de Ligue 1. »

Laszlo Bölöni (entraîneur du FC Metz) : « Tous les matches sont importants. La semaine d'entraînement s'est bien passée. Le Havre est l'une des meilleures équipes que j'ai pu voir en Ligue 2. C'est une équipe très bien équilibrée : dans tous les secteurs, il y a du niveau, de l'expérience et de la complémentarité. Ils ont tous les éléments d'une bonne équipe. »