Le grand retour du RC Lens en Ligue 1

Cinq ans après sa descente, le RC Lens effectue son retour parmi l’élite du football français. Les Sang et Or remontent avec Lorient.

Le peuple artésién est aux anges ! Le , l’un des clubs historiques du football français, remonte en . L’annonce a été faite ce jeudi par la LFP, après l’arrêt définitif de la saison. Les Nordistes remontent en tant que seconds de la . Ils accompagnent Lorient, le leader et couronné champion de cette division.

Ces dernières années, le RCL avait plusieurs fois manqué l’accession à l’élite. En 2018/19, l’équipe avait même échoué en barrages face à . La longue attente a donc pris fin et on peut d’ores et déjà se délecter des belles ambiances dans l’enceinte de Bollaert, une fois que le football reprendra et que les supporters seront de retour dans les stades.

Le travail de Montanier a porté ses fruits

Les Sang et Or sont sous les commandes de Franck Haise depuis la fin du mois de février dernier, mais cet accomplissement est surtout celui de Philippe Montanier. L’ancien entraineur de Rennes était en place depuis 2018 et son limogeage n’enlève rien au mérite qu’il a dans cette montée.

La nouvelle est tombée, l'émotion est grande ❤💛

De chez vous, envoyez vos photos et vidéos de joie !#FierDEtreLensois #rclens pic.twitter.com/BtGwzLGbeC — Racing club de Lens (@RCLens) April 30, 2020

L’effectif lensois est relativement jeune, mais il y a aussi beaucoup de cadres qui y évoluent, dont certains qui ont déjà connu la par le passé. C’est le cas des ex-Bastiais Yannick Cahuzac et Jean-Louis Léca, de l’ancien Monégasque Corentin Jean, de l’ex-Nantais Guillaume Gillet ou de Massadio Haidra (passé par Nancy).

Lens, qui compte un titre de champion de (1998), va retrouver les joies du derby face au LOSC. Daniel Leclercq, son ancien coach emblématique et qui s’était éteint en novembre dernier, en aurait été sacrément fier.

Nouvelle accession pour Pellissier

A noter que pour ce qui est de Lorient, c’est aussi un retour au plus haut niveau très jouissif après deux ans au purgatoire. Les Merlus ont longtemps survolé cette campagne, avant de lever quelque peu le pied au cœur de l’hiver. L’interruption leur a donc été salvatrice. Le coach Christophe Pellissier est à féliciter pour cette œuvre. Il s’agit de sa quatrième montée depuis 2014, après les deux réussies avec Amiens (en National et en Ligue 1) et une autre avec Luzenac (en National, invalidée par la Ligue).