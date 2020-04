OFFICIEL - La LFP acte la fin de la saison, le PSG champion de France

Lors d'un point presse organisé ce jeudi à 17h, la LFP a acté la fin de la saison 2019-2020. Le PSG est titré en Ligue 1, et Lorient en Ligue 2.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé ce jeudi l'ensemble des décisions prises par le Conseil d'Administration, qui s'est réuni en milieu d'après-midi après qu'une réunion du Bureau de la Ligue se soit tenue dans la matinée.

Comme attendu, l'instance dirigeante a acté la fin de la saison 2019-2020 en et suite aux déclarations du Premier Ministre Edouard Philippe.

Lorient et Lens en

Lors d'un point presse organisé à 17h, le directeur général Didier Quillot et la présidente Nathalie Boy de la Tour ont révélé les classements finaux réalisés sur l'indice de performance, avec les confrontations directes retenues en cas d'égalité, comme l'avait fait la FFF pour le monde amateur.

Plus d'équipes

En Ligue 1, le CA a décidé de titrer le PSG pour la neuvième fois de son histoire. En , Lorient est champion. Les Merlus vont retrouver l'élite, puisqu'il a également été convenu qu'il y aurait deux descentes (Amiens, ) et deux montées (Lorient, Lens), sans barrages entre L1 et L2.

En Ligue 2, Ajaccio échoue donc à la troisième place alors qu'en Ligue 1, on retrouve l'OM au deuxième rang, suivi de Rennes (3e), (4e), Nice (5e), Reims (6e) et l'OL (7e), notamment. Amiens, à la 19e place, et Toulouse, à la 20e, ferment la marche.

L'article continue ci-dessous

Les Coupes pas encore annulées

Par ailleurs, Didier Quillot, le DG de la Ligue, a précisé que les finales de coupes ( et ) ne seraient pas encore annulées. "Nous examinerons la possibilité de jouer les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de début août si on peut jouer à huis clos début août", a-t-il déclaré.

Si les deux finales venaient à se jouer, les règles d'attribution pour les places européennes resteraient inchangées. Autant de décisions qui seront soumises lors d'une Assemblée Générale le 20 mai prochain pour préparer le dossier qui sera ensuite envoyé à l'UEFA.

Le sort des deux derniers de Ligue 2 (Le Mans et Orléans) sera notamment évoqué lors de la prochaine Assemblée Générale.