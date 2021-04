RUMEUR - Le fondateur de Spotify s'entoure des légendes d'Arsenal pour racheter le club

Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira sont impliqués dans le projet qu'a Daniel Ek de devenir le nouveau propriétaire d'Arsenal.

Le fondateur de Spotify et fan d'Arsenal, Daniel Ek, prépare une offre de rachat du club à Stan Kroenke, qui a fait face à des protestations de la part des fans du club à la suite de l'échec du plan de Super League de la semaine dernière. C'est ce que révèle aujourd'hui le quotidien britannique The Telegraph.

Selon The Guardian, Ek a commencé à explorer cette possibilité au cours du week-end et a réussi à obtenir l'aval des légendes d'Arsenal Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira.

Le milliardaire américain Stan Kroenke, président-directeur général de Kroenke Sports & Entertainment, est l'actuel propriétaire du club. Déjà impopulaire auprès des fans en raison du récent déclin des Gunners, l'homme d'affaires de 73 ans a fait face à une réaction violente depuis que son implication dans la Super League proposée a été révélée.

La grande majorité des supporters anglais ont été indignés par la révélation que six des plus grands clubs du pays avaient l’intention de se joindre à d’autres grandes équipes européennes pour former une compétition séparatiste. Arsenal faisait partie de ces six, aux côtés de Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City et Tottenham Hotspur.

Kroenke n'aurait pas l'intention de partir

En conséquence, des milliers de supporters d'Arsenal ont organisé une manifestation devant l'Emirates Stadium vendredi, avant le match du club contre Everton, appelant Kroenke à se retirer. Ek a annoncé son intérêt via Twitter le même jour, publiant la déclaration suivante : "En tant qu'enfant, j'ai toujours soutenu Arsenal aussi longtemps que je me souvienne. Si KSE souhaite vendre Arsenal, je serai heureux de jeter mon chapeau dans le ring."

Kroenke détient des participations majoritaires dans plusieurs clubs sportifs, dont les Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanche et Colorado Rapids. Son fils Josh, l’un des dirigeants d’Arsenal, a déclaré à un forum de fans que la famille Kroenke n’avait pas l’intention de prendre du recul.

Cela étant, la presse anglais suggère qu'ils seraient prêts à vendre s'ils disposent d'une offre de 2 milliards d'euros pour le club dont ils sont propriétaires depuis 2011.