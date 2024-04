Le flop Antony répond aux détracteurs

Malgré une deuxième campagne décevante à United, l'ailier Antony insiste sur le fait que son prix de 108 millions d'euros n'a pas été un problème.

Le Brésilien a été recruté par l'Ajax pour cette somme colossale lors de la fenêtre de transfert de l'été 2022. Cependant, United n'a pas vraiment vu le retour de son investissement, Antony ayant eu du mal à s'adapter lors de sa première saison, avant de connaître une période encore plus difficile cette saison.

Le joueur de 24 ans n'a inscrit son premier but de la saison en championnat que samedi contre Burnley, à quatre journées de la fin, et il n'a délivré qu'une seule passe décisive. Son manque de forme a fait l'objet de vives critiques, tout comme sa décision de célébrer la victoire de Man Utd en demi-finale de la FA Cup contre Coventry City, un club de deuxième division, en se bouchant les oreilles en direction de leurs adversaires battus.

Pas un problème de prix

Antony insiste cependant sur le fait que son énorme indemnité de transfert ne lui a pas pesé lors de son passage à Old Trafford, et que ses critiques ne font que le motiver. Il a déclaré à The Athletic : "Cela (l'indemnité de transfert) n'a pas vraiment d'impact sur moi parce que je connais ma valeur, l'argent est l'argent et évidemment tout le monde en parle, mais personne ne le ferait si les performances de tout le monde et de moi-même étaient au top.

L'été dernier, Antony a été accusé de violences domestiques par son ex-petite amie Gabriela Cavallin. Une enquête de police est toujours en cours à l'approche de la fin de la saison.