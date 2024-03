Paul Pogba s'est exprimé après l'annonce jeudi de la suspension pour quatre ans de la star de la Juventus, reconnue coupable de dopage.

Plus tôt dans la journée de jeudi, il a été annoncé que le vainqueur français de la Coupe du monde avait été frappé d'une interdiction après avoir échoué à son test de dopage de l'échantillon B en septembre 2023. Le joueur de 30 ans avait alors un taux excessif de testostérone dans le sang. Après des enquêtes au cours desquelles son entourage n'a pas réussi à prouver que Pogba ne savait pas ce qu'il mettait dans son organisme, la suspension de quatre ans a été prononcée.







Dans un post Instagram , le milieu de terrain français s'est exprimé sur la décision peu après qu'elle ait été rendue, la critiquant comme "incorrecte" et promettant de faire appel. Il a écrit : "J'ai été informé aujourd'hui de la décision du Tribunale Nazionale Antidoping et je pense que le verdict est incorrect. Je suis triste, choqué et j'ai le cœur brisé car tout ce que j'ai construit dans ma carrière de joueur professionnel m'a été enlevé. Lorsque je serai libre de toute restriction légale, toute l'histoire deviendra claire, mais je n'ai jamais pris sciemment ou délibérément de suppléments qui violent les règlements antidopage.





"En tant qu'athlète professionnel, je ne ferais jamais rien pour améliorer mes performances en utilisant des substances interdites et je n'ai jamais manqué de respect ou triché envers les autres athlètes et les supporters des équipes pour lesquelles j'ai joué, ou contre lesquelles j'ai joué. En conséquence de la décision annoncée aujourd'hui, je ferai appel devant le Tribunal arbitral du sport.







Étant donné que le Français aura 31 ans le mois prochain, il y a des spéculations sur le fait que cela pourrait être la fin de sa remarquable carrière. Pogba, qui a remporté la Coupe du monde 2018 avec la France, a rejoint la Juventus à l'été 2022 après un deuxième passage décevant à Manchester United. En août 2016, il était revenu à Old Trafford pour 89 millions de livres (113 millions de dollars). Avec 226 apparitions toutes compétitions confondues et 39 buts marqués, Pogba a aidé son ancienne équipe à remporter l'Europa League et la Carabao Cup.





Cependant, il a connu une période cauchemardesque depuis son retour à Turin, n'apparaissant que dans 12 matches en deux saisons pour les géants de la Serie A.







L'ancien milieu de terrain de Manchester United aura la possibilité de contester la décision du Tribunal national antidopage. Toutefois, à moins que le joueur et son parti ne présentent de nouveaux faits concernant les niveaux élevés, il est probable que l'interdiction soit maintenue, bien qu'il soit possible qu'elle soit réduite en fonction de la défense présentée aux procureurs.