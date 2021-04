Le clan Haaland continue sa tournée des grands clubs

Le père et l'agent d'Haaland continuent leur tournée des grands clubs européens selon Mundo Deportivo.

Après avoir visité les installations du Barça et discuté avec les dirigeants catalan, le père d'Erling Haaland et son célèbre agent, Mino Raiola, se sont rendus à Madrid pour discuter avec le Real et ses officiels.

Selon l’émission El Chiringuito, il n’y a pas eu de rencontre avec Florentino Pérez, mais des discussions auraient eu lieu avec José Angel Sanchez, le directeur général du club castillan.

Le groupe de musique composé du père d'Haaland et de Mino Raiola va visiter l'Angleterre ce vendredi selon Mundo Deportivo. Les clubs qui ont réservé leurs places : Chelsea, Liverpool, Man City et Man Utd

Mais selon les informations du quotidien sportif catalan Mundo Deportivo, la tournée européenne du clan Haaland est loin d'être terminée. En effet, les deux hommes sont attendus en Angleterre dès ce vendredi.

Tous les gros clubs anglais qui convoitent le buteur norvégien attendent la visite du fameux duo. MD évoque ainsi Chelsea, Liverpool, Manchester City (où le père du joueur a joué par le passé) et Manchester United.

Haaland (20 ans) a un contrat avec le Borussia Dortmund qui s’étend jusqu’en 2024. Aux dernières nouvelles, le club de la Ruhr n’est pas disposé à le libérer. Et s’il se décide à le faire, il ne le cédera pas pour une somme inférieure à 120M€.

Il y a des chances que c’est le plus offrant et le plus convaincant qui parviendra à s’attacher ses services, à moins que le joueur n’ait déjà arrêté sa décision et que ces visites du jour ne servent qu’à brouiller les pistes.

En tout cas, il semble désormais très dur pour le Borussia Dortmund de conserver son joueur, surtout si une guerre d'enchères se déclenche entre les différents clubs cités.