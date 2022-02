Le Brésil et l'Argentine s'imposent

Les sélections sud-américaines disputaient dans la nuit de mardi à mercredi leur deuxième match de cette trêve internationale, dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Brésil et Argentine intouchables

Le Brésil et l'Argentine ont ainsi poursuivi leur parcours remarquables. Déjà qualifiées, les deux équipes occupent les deux premières places et ont à nouveau gagné.

La Seleçao a pris le meilleur sur le Paraguay (4-0), avec notamment un Marquinhos auteur de deux passes décisives à destination de Raphinha (1-0, 28e) et Coutinho (2-0, 62e). Une délivrance pour le nouveau joueur d'Aston Villa, auteur d'une belle frappe de l'extérieur de la surface.

Antony (3-0, 86e) et Rodrygo (4-0, 88e) ont alourdi le score en fin de match pour permettre aux leurs de continuer à survoler ces éliminatoires.

Un peu plus tôt, l'Argentine avait elle assuré le minimum face à la Colombie grâce au quatrième but en six matchs de Lautaro Martinez (1-0, 29e). Seleçao et Albiceleste sont toujours séparées par quatre points.

L'article continue ci-dessous

L'Uruguay revient dans la course, la Colombie presque éliminée

Un résultat qui complique fortement la tâche de la Colombie, désormais au bord de l'élimination. Incapables de gagner depuis septembre, les partenaires de James Rodriguez doivent désormais espérer un miracle.

Large vainqueur du Venzuela (4-1) grâce notamment à des buts de Cavani et Suarez, l'Uruguay s'est en revanche replacé dans la course à la qualification après un début de parcours pour le moins chaotique.

Enfin, le Pérou et l'Equateur ne sont pas parvenus à se départager (1-1), ce qui permet aux visiteurs de conserver leur troisième place à deux journées du terme. Le Pérou devra également batailler pour espérer participer à la fête.