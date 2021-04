Quels clubs sont dans la Super League? La liste des clubs confirmés et des futurs membres supposés

Un certain nombre des meilleurs clubs se sont inscrits au nouveau format continental, qui a été conçu pour rivaliser avec la Ligue des champions.

Le monde du football a été secoué par l'annonce de la formation imminente de la Super League, une annonce officialisée dans la nuit de dimanche à lundi, mais quels clubs ont accepté de participer à cette nouvelle compétition ? Un nouveau format continental a été proposé pour contester l'actuelle Ligue des champions de l'UEFA, avec un total de 20 équipes prévues pour participer à la compétition "qui devrait commencer dès que possible".

Douze clubs européens ont déjà été confirmés comme participants et membres fondateurs, mais les principales instances dirigeantes du football se sont prononcées contre la proposition, qui a été considérée comme une opération "cynique" par les experts et les supporters.

Si la compétition devait se poursuivre, le football national en Angleterre, en Espagne et en Italie pourrait changer à jamais, avec une déclaration des clubs impliqués annonçant : "Les clubs fondateurs recevront un montant de 3,5 milliards d'euros uniquement pour soutenir leurs plans d'investissement dans les infrastructures et pour compenser l'impact. de la pandémie de Covid". Goal est là pour vous fournir un aperçu de la liste confirmée et des membres présumés.

Qui sont les clubs fondateurs de la Super League?

Club Championnat Pays Arsenal Premier League Angleterre Chelsea Premier League Angleterre Liverpool Premier League Angleterre Man City Premier League Angleterre Man Utd Premier League Angleterre Tottenham Premier League Angleterre AC Milan Serie A Italie Inter Serie A Italie Juventus Serie A Italie Atletico Madrid La Liga Espagne Barcelona La Liga Espagne Real Madrid La Liga Espagne

Les clubs de Premier League Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City et Tottenham se sont tous inscrits pour la Super League, ainsi que la Juventus, l'AC Milan et l'Inter Milan en Italie et le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Atletico Madrid en Espagne. Il a été rapporté que trois autres équipes rejoindront la liste des fondateurs avant la saison inaugurale, avec un mécanisme de qualification devant être mis en place pour que cinq autres équipes complètent la compétition.

Selon les rumeurs, quels clubs rejoindraient la Super League?

Aucune déclaration officielle n'a été donné sur les autres clubs en lice pour le moment, mais d'autres développements devraient être annoncés dans les semaines à venir. Il a déjà été confirmé que le champion d'Europe en titre le Bayern Munich, son compatriote Borussia Dortmund et le géant de la Ligue 1 Paris Saint-Germain ne participeront pas à la Super League, mais un certain nombre d'autres grands clubs européens seraient en lice pour rejoindre la compétition.