Le Borussia Dortmund confirme un accord avec Manchester United pour Jadon Sancho

Une longue saga de transfert a pris fin, avec un talentueux jeune de 21 ans de retour dans son pays natal après quatre ans en Allemagne.

Le Borussia Dortmund a, dans une déclaration à la bourse, confirmé le transfert de 85 millions d'euros de Jadon Sancho à Manchester United. Goal a appris mercredi qu'un gros contrat avait été conclu entre les poids lourds de la Premier League et de la Bundesliga. Cet accord est maintenant en cours de finalisation, l'international anglais de 21 ans devant passer un examen médical avant que son transfert à Old Trafford ne soit validé.

Le Borussia Dortmund a confirmé la nouvelle dans un communiqué ce jeudi : "Le joueur Jadon Sancho est sur le point de quitter Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA pour Manchester United Football Club Limited. Les deux clubs et le joueur sont parvenus à un accord à ce sujet aujourd'hui. Si le transfert est réalisé, Manchester United versera au BVB des frais de transfert fixes de 85,0 millions d'euros".

"Les détails contractuels doivent maintenant être coordonnés et documentés. Le traitement formel du transfert est également soumis à la réussite de tous les tests et examens médicaux nécessaires, à une procédure de coordination avec l'ancien club du joueur et à un traitement approprié et rapide conformément aux dispositions du système de correspondance des transferts de la FIFA (FIFA TMS )", a ajouté le club allemand.

Dortmund a cédé à la volonté du joueur

L'article continue ci-dessous

L'un des géants du football allemand résiste depuis plus de 12 mois à l'intérêt des pensionnaires d'Old Trafford pour Jadon Sancho, mais a fini par se résoudre à l'idée de perdre le jeune talent anglais. Diverses approches ont été repoussées, le BVB étant naturellement réticent à se séparer d'un actif précieux qui recèle un potentiel considérable de développement futur. Ils ont cependant vu leur main forcée, le PDG du club, Hans-Joachim Watzke, révélant que l'attaquant avait exprimé le désir de rejoindre les Red Devils.

Lorsqu'il a été interrogé sur cet accord trouvé avec Manchester United, Hans-Joachim Watzke a réaffirmé aux journalistes que c'était avant tout la volonté de l'ailier anglais : "Il y a un accord de principe avec Manchester United. Les choses formelles doivent encore être clarifiées. C'était le souhait exprès de Jadon Sancho de changer, nous aurions aimé le garder. Nous ne sommes pas contents de l'argent et tristes qu'il s'en aille". Sancho va quitter le BVB après avoir disputé 137 matches pour Dortmund et avec 50 buts marqués ainsi qu'un impressionnant nombre de passes décisives.

Comme prévu, Sancho est la première signature de United cet été. Un défenseur central reste une priorité avec Raphael Varane du Real Madrid qui serait une cible de choix dans ce département tandis que le club envisage également de recruter Kieran Trippier de l'Atletico Madrid pour ramener de la concurrence à l'arrière pour Aaron Wan-Bissaka. Solskjaer a déclaré à la fin de la saison que United avait besoin de signatures s'il voulait réduire l'écart sur Manchester City et se battre pour le titre la saison prochaine.