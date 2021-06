Gary Neville lassé par le feuilleton Jadon Sancho

L'icône d'Old Trafford est impatiente de voir un accord conclu avec le Borussia Dortmund permettant à l'Anglais de revenir au pays cet été.

Gary Neville est lassé des rumeurs incessantes envoyant Jadon Sancho à Manchester United, la légende des Red Devils admettant qu'il "n'a jamais été aussi ennuyé par un transfert" de sa vie. L'icône d'Old Trafford est impatiente de voir un accord conclu avec le Borussia Dortmund permettant à l'Anglais de revenir au pays.

Cet accord se fait cependant attendre depuis plus d'un an maintenant et cette longue saga commence à l'agacer. Gary Neville a posté un message sur les réseaux sociaux pour exprimer sa lassitude. "Un transfert devrait être une joie et un moment d'excitation. Je n'ai jamais été aussi ennuyé par un transfert de ma vie au point que j'ai l'impression qu'il a déjà signé (...) Ce n'est pas la faute du garçon", a ainsi écrit l'ancien de Manchester United, habitué à s'exprimer avec transparence sur la toile.

Les discussions avancent, le joueur focus sur l'Euro 2020

Goal peut confirmer que United a une offre de 83 millions d'euros sur la table. Une première offre avait été repoussée cet été, Dortmund refusant de plier sous une pression intense. Des conditions personnelles ont été convenues avec le joueur, mais conclure un accord entre deux poids lourds européens s'avère très délicat.

L'article continue ci-dessous

Jadon Sancho est actuellement occupé par l'Euro 2020 avec l'Angleterre, il a donc des préoccupations plus urgentes à l'heure actuelle que l'endroit où il jouera au football lors de la saison prochaine. Cependant, un accord pourrait être conclu dans un futur plus ou moins proche, United ayant fait du joueur de 21 ans sa priorité estivale.

À Dortmund, l'ailier marqué 50 buts et fourni 64 passes décisives en 137 matchs, faisant de lui l'un des attaquants créatifs et les plus productifs du football mondial. Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils, est impatient de compter un tel atout dans ses rangs, les Red Devils cherchant à renforcer davantage leur secteur offensif.