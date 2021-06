Accord entre Manchester United et Dortmund pour Sancho !

Manchester United a enfin réussi à convaincre le Borussia Dortmund pour Sancho.

Manchester United a trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Jadon Sancho. Il est entendu qu'un montant d'un peu moins de 73 millions de livres sterling a été convenu entre les deux parties, l'international anglais devant désormais subir un examen médical.

Les deux clubs négocient des frais depuis quelques mois, Dortmund ayant rejeté l'offre de United de 67 millions de livres sterling au début du mois. Les négociations se sont poursuivies au cours des dernières semaines entre les deux parties alors qu'elles tentaient de confirmer des frais et sont également parvenues à un accord sur la manière dont la somme totale sera payée, avec un pourcentage qui devrait être ajouté.

Contrairement à l'été dernier où un accord n'a pas pu être trouvé, l'optimisme persistait du côté cet été quant à la possibilité de finaliser un accord. Dortmund avait conclu un accord oral avec Sancho selon lequel il pourrait partir si un club d'achat arrivait à son prix demandé, et le club de Bundesliga a tenu parole et a laissé l'international anglais partir.

On pense que les frais sont de 72,9 millions de livres sterling sans bonus . Sancho devra désormais subir un examen médical pour terminer son transfert, ce qui devrait se produire une fois que Sancho aura terminé son service international avec l'Angleterre.

Il n'a pas débuté pour l'équipe de Gareth Southgate mais fait toujours partie de l'équipe qui prépare son quart de finale contre l'Ukraine.

L'article continue ci-dessous

La saison dernière, le joueur a disputé 38 matchs, marquant 16 buts et décrochant 20 passes décisives pour l'équipe de Bundesliga. Il a signé pour Dortmund depuis Manchester City en 2017 et a fait 137 apparitions dans toutes les compétitions, marquant 50 buts. La majorité de ses apparitions ont eu lieu sur l'aile droite, où il devrait figurer pour United, mais il a montré sa polyvalence sur la ligne de front et a également figuré à gauche et en tant que milieu de terrain offensif pendant son séjour en Allemagne.

Comme prévu, Sancho est la première signature de United cet été. Un défenseur central reste une priorité avec Raphael Varane du Real Madrid qui serait une cible de choix dans ce département tandis que le club envisage également de recruter Kieran Trippier de l'Atletico Madrid pour ramener de la concurrence à l'arrière pour Aaron Wan-Bissaka.

Solskjaer a déclaré à la fin de la saison que United avait besoin de signatures s'il voulait réduire l'écart sur Manchester City et se battre pour le titre la saison prochaine.