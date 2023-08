Le Barça tacle l'Arabie Saoudite

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a remis en question l'ambition des joueurs qui se sont rendus en Arabie Saoudite cet été

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a remis en question l'ambition des joueurs qui se sont rendus en Arabie Saoudite cet été, affirmant qu'il n'y avait pas de base sportive pour se rendre en Arabie Saoudite.

L'article continue ci-dessous

On a assisté cet été à un exode des meilleurs talents, souvent vieillissants, du football européen vers l'Arabie saoudite afin d'encaisser des salaires bien supérieurs à la valeur du marché. Cristiano Ronaldo a ouvert la voie en décembre de l'année dernière, et des joueurs comme Karim Benzema, Sadio Mane et Marcelo Brozovic ont tous pris la direction du Moyen-Orient dans son sillage.

Laporta a déclaré à CNN qu'il ne craignait pas de perdre des joueurs au profit de clubs saoudiens qui peuvent faire des offres plus importantes.

"Heureusement, la plupart des joueurs aiment le FC Barcelone.

"Ils aiment notre club pour la façon dont nous le gérons, pour le type de joueurs que nous avons eus dans le passé et dans le présent.

Il a précisé que ceux qui partaient ne le faisaient que pour l'argent.

"Et lorsqu'un joueur, avec tout le respect que je lui dois, préfère aller en Arabie Saoudite, il n'y a pas de raisons sportives. Vous savez, il y a d'autres raisons qui sont prioritaires. Et le football doit être la priorité - les raisons sportives doivent être la priorité".

Il a précisé que pour lui, faire venir des stars n'était pas la même chose que de construire une équipe.

"Je respecte les décisions du gouvernement saoudien qui, vous le savez, intègre des joueurs talentueux.

"Le football est un sport d'équipe. Bien sûr, les joueurs talentueux nous aident à promouvoir ce sport et à rendre les fans heureux, car le talent est le talent, mais... l'équipe est la priorité."

Il a toutefois offert aux clubs saoudiens la possibilité de collaborer avec le FC Barcelone, montrant ainsi qu'il n'a pas d'objection morale aux nombreux meurtres et violations des droits de l'homme perpétrés par le régime saoudien.

"Je pense qu'il est plus important d'avoir l'aide des clubs, des clubs traditionnels, en particulier des clubs européens.

"Il y a de grands clubs européens, dont le Football Club de Barcelone, qui pourraient aider ces équipes dans la Saudi Pro League afin que certaines associations transfèrent leur savoir-faire et les aident à améliorer leurs équipes.

"Je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Peut-être avec des académies de football, mais en même temps avec une association directe afin d'améliorer la qualité de ces équipes en termes de football.

Manifestement, à l'instar des équipes qui ont accepté des offres importantes pour leurs joueurs, Laporta tient à ce que le FC Barcelone ne se prive pas d'une autre source potentielle de revenus en provenance d'Arabie saoudite. Tout comme les joueurs, Laporta veut s'assurer que Barcelone reçoive une part de l'investissement.