Le Barça ruiné ? Nouveau désastre

À 11 jours du début de la saison de Liga, le FC Barcelone n'a enregistré que 13 joueurs.

Selon Esport3, le FC Barcelone est dans l'expectative après l'échec de l'un des "leviers économiques" qu'il avait prévus. Orpheus Media et Socios devant retarder leurs paiements pour les Barca Studios, le FC Barcelone a cherché un financement alternatif.

Ce financement devait provenir de la revente de 16 % des 49,5 % vendus à ces deux entreprises par un fonds d'investissement allemand, qui aurait payé d'avance les 65 millions d'euros que Barcelone devait initialement recevoir. Aujourd'hui, ce fonds a décidé de se retirer de la transaction.

Le FC Barcelone ne pourra donc pas enregistrer les nouvelles recrues Oriol Romeu, Inigo Martinez et Ilkay Gundogan, tandis que ceux qui ont signé de nouveaux contrats, Gavi, Ronald Araujo, Inaki Pena, Marcos Alonso et Sergi Roberto, pourraient également être indisponibles. En particulier, Martinez et Gundogan auraient des clauses dans leurs contrats qui leur permettraient de quitter le club gratuitement ou sous forme de prêt s'ils n'étaient pas inscrits pour le match contre Getafe.

Le FC Barcelone a démenti ces informations et affirme que l'opération se déroule comme prévu.

On peut supposer que le FC Barcelone cherchera à trouver un autre fonds d'investissement dans les plus brefs délais afin de couvrir ce problème plutôt important, si les premières informations sont exactes. Bien que ni le club ni le président Joan Laporta n'aient pu prévoir cette situation, elle met en évidence la ligne étroite sur laquelle ils ont marché ces derniers temps, en s'appuyant sur des accords avec des entreprises externes pour agir comme une béquille pour leurs opérations.