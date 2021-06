Le Barça devient "dur" avec Ousmane Dembélé : s'il ne prolonge pas, il sera vendu ou mis au placard

Si l'ailier français décide de ne pas prolonger après l'Euro, le FC Barcelone le mettra sur le marché ou le laissera dans les tribunes.

Ousmane Dembélé va devoir faire un choix pour son avenir. Et si jusqu'à présent, l'international français était en position de force - à l'image de son compatriote Kylian Mbappé avec le PSG - avec les dirigeants du FC Barcelone, la tendance va s'inverser dans les prochaines semaines. En train de renouveler son effectif, le FC Barcelone hausse le ton et va devenir "dur" avec Ousmane Dembélé. L'agent du Français retarde depuis plusieurs jours la continuité des négociations au centre du Barça et le club s'impatiente.

Depuis les bureaux du Barça le message est retentissant : ils veulent prolonger l'attaquant français car son contrat se termine le 30 juin 2022, mais s'il continue à "jouer la montre", le club ne cédera pas. Comme Goal peut le confirmer, la position du FC Barcelone avec Ousmane Dembelé est devenue claire et il n'y aura pas de marche arrière. Si l'ancien du Borussia Dortmund ne souhaite pas prolonger le contrat, il sera mis en vente cet été.

Et si aucun acheteur n'est trouvé pour Ousmane Dembélé, il pourrait même se retrouver dans les tribunes, comme cela s'est produit ces derniers mois avec Eric Garcia du côté de Manchester City. Le défenseur central n'a pas voulu prolonger son contrat et Pep Guardiola a cessé de compter sur lui sachant que le Catalan voulait revenir au Barça. La direction sportive du club travaille d'arrache-pied pour planifier l'effectif en pleine crise économique, mais elle ne va pas céder à Dembélé, dont l'agent joue la montre, laissant le temps passer sans répondre à la proposition du club.

La fin de l'Euro, la deadline fixée par le Barça

Si Ousmane Dembélé continue d'épuiser la patience du club et de rallonger cette partie de 'poker', les dirigeants du Barça sont clairs sur son sort : s'il ne prolonge pas après le championnat d'Europe, ils seront à l'écoute des offres des autres clubs et l'international français partira cet été. Et si aucune destination n'est trouvée ou qu'aucune offre satisfaisante arrive pour toutes les parties, le Barça est même disposé à mettre le footballeur dans les tribunes, à l'écart de l'équipe.

À ce jour, le club n'a pas d'offre intéressante sur la table pour Ousmane Dembélé. Les ordres de Joan Laporta et la stratégie de Mateu Alemany coïncident : si Dembélé veut avoir un avenir au Camp Nou, il devra prolonger, adapter son contrat aux demandes fixées par le club, accepter les nouvelles conditions et négocier une baisse de salaire pour son contrat. Comme Goal l'a appris de sources fiables, Dembélé devra assumer une baisse significative de son salaire fixe et devra accepter qu'une grande partie de son revenu annuel dépende de différentes primes pour des objectifs individuels et collectifs.

C'est la formule standard que le Barça applique à toutes les nouvelles recrues et à toutes les prolongations de contrat. Rappelons qu'Ousmane Dembélé dispose d'un salaire annuel qui avoisine les 12 millions d'euros nets par saison, ce qui est inabordable pour le club en ce moment. Malgré le fait qu'Ousmane Dembélé insiste sur le fait qu'il n'est pas pressé de prolonger, le Barça ne sera pas flexible à cette demande. Il attendra Dembélé jusqu'à la fin de l'Euro 2020. S'il ne prolonge pas avant cette date, le Français quittera Barcelone. S'il prolonge, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il sera vendu. Et si aucun repreneur n'est trouvé, le club serait même prêt à le laisser un an sans jouer. Pas de demi-mesure.