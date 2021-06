FC Barcelone, Ronald Koeman reçoit un soutien de poids

Pep Guardiola a réitéré son désir de continuer à l'Etihad Stadium tout en parlant de la situation de l'actuel entraîneur des Blaugrana.

Pep Guardiola a exclu de retourner au FC Barcelone en tant qu'entraîneur principal, l'entraîneur de Manchester City étant catégorique sur le fait que Ronald Koeman "mérite" une autre année sur le banc de touche du Camp Nou. Pep Guardiola a forgé l'une des plus grandes équipes de l'histoire du football de club au Barça entre 2008 et 2012, remportant 14 trophées, dont trois titres de Liga et deux couronnes en Ligue des champions.

L'Espagnol a depuis connu des succès au Bayern Munich et à Manchester City, qu'il a menés à leur cinquième titre de Premier League en 2020-21, mais il continue d'être lié à un retour aux bercail en Catalogne. Pep Guardiola a déclaré avant la défaite en finale de Manchester City en Ligue des champions contre Chelsea le mois dernier qu'il resterait du côté de l'Etihad Stadium jusqu'à l'expiration de son contrat en 2023, et a réitéré sa position lorsqu'il a été interrogé sur les rumeurs du Barça cette semaine.

"J'ai un contrat de deux ans à Manchester, je suis content et ça va continuer de l'être", a-t-il déclaré à Cadena SER. Pep Guardiola a ensuite apporté son soutien à l'actuel entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, qui a finalement reçu un vote de confiance du président du club, Joan Laporta, élu en février dernier à la tête du club catalan, la semaine dernière après des mois de spéculations sur son avenir en Catalogne.

Guardiola voit Aguero et Garcia réussir en Catalogne

Le Néerlandais continuera sur le banc de touche du Camp Nou la saison prochaine et aura la possibilité de continuer une année supplémentaire s'il atteint les objectifs du club, ce qui, selon Guardiola, est une juste récompense pour une première saison qui l'a vu remporter la Coupe du Roi. "Ronald Koeman est l'entraîneur idéal pour la saison prochaine, je suis très heureux et le président est convaincu", a ajouté Pep Guardiola.

"Cela a été une année difficile pour tout le monde et Ronald mérite une année de plus, avec les supporters dans le stade. De plus, les deuxièmes années sont toujours meilleures. Parfois, l'équipe a très bien joué, ils font partie de ceux qui ont joué le meilleur football en Espagne", a conclu l'Espagnol. Le Barça a déjà commencé à renforcer ses rangs pour 2021-2022 en concluant des accords pour le duo laissé libre par Manchester City, Eric Garcia et Sergio Aguero, qui arriveront au Camp Nou gratuitement à la fin de leur contrat fin juin.

Pep Guardiola est sûr que les deux hommes s'en sortiront bien dans le championnat espagnol et a prédit que le défenseur de 20 ans, Eric Garcia, pourrait devenir capitaine du club à mesure qu'il mûrissait dans les années à venir. "Aguero et Eric Garcia sont deux excellentes recrues", a-t-il déclaré. "Kun est un buteur, avec Eric, je dirai à Koeman qu'il est dans une forme spectaculaire, c'est un bon gars, vraiment intelligent. Il sera l'un des capitaines de la prochaine décennie".