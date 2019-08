Le Barça confirme une blessure musculaire pour Suarez

La première représentation du Barça en version 2019-2020 n'a pas été idéale, aussi bien dans le jeu qu'au niveau du résultat avec une défaite face à l'Athletic Bilbao à San Mamés.

Les hommes d'Ernesto Valverde ont notamment dû évoluer sans Luis Suarez durant une grande partie de la rencontre suite à la sortie de l'attaquant après 37 minutes de jeu en raison d'une blessure.

[INJURY NEWS] Tests carried out on Saturday morning have confirmed that @LuisSuarez9 has an injured right calf. His recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/QeXdD3gMii