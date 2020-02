Le Barça confirme la rechute d'Ousmane Dembélé

Le a confirmé ce mardi qu'Ousmane Dembélé souffrait d'une rupture complète du tendon proximal, ce qui va encore retarder le retour de celui qui était proche de reprendre la compétition. Aucune durée d'indisponibilité n'a été évoquée concernant le champion du monde.

"Les tests effectués ce matin (mardi) sur Ousmane Dembélé ont montré que le joueur a une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite, peut-on lire dans le communiqué. Dans les prochaines heures, il sera déterminé quel traitement sera suivi pour la guérison."

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6