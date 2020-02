Barcelone - Setien heureux du retour de Dembélé

De retour à l'entraînement, Ousmane Dembélé est attendu sur les terrains dans les prochaines semaines. Pour le plus grand plaisir de son entraîneur.

Le nouvel entraîneur blaugrana Quique Setien est impatient de revoir Ousmane Dembélé sur les terrains, et a salué l'intensité de ses entraînements. L'international tricolore, blessé à de nombreuses reprises depuis son arrivée en Catalogne en 2017 ne compte que neuf apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

Blessé fin novembre en contre le Borrusia Dortmund, il n'a plus rejoué depuis. "Avec Dembélé, nous n'avons pas encore discuté. Comme la plupart [des joueurs] il a des choses qu'il peut améliorer", a déclaré Setien à Sport.

"Il faut garder à l'esprit que ce sont de jeunes garçons. Leur dévouement, d'après ce que j'ai vu, est total et absolu. J'ai les larmes aux yeux quand je vois la capacité et l'intensité avec lesquelles il travaille."

L'ancien entraîneur du Bétis espère que le joueur aura un impact majeur à son retour à la compétition aux côtés de Lionel Messi and Co. Surtout après l'échec du club à recruter un remplaçant à Luis Suarez, absent pour plusieurs mois. Les Catalans ont notamment tenté les dossiers Rodrigo Moreno (Valence) et Loren Moron (Bétis) mais sans succès. Setien reste tout de même positif.

"Nous sommes très heureux avec Dembélé. Il peut être notre recrue de l'hiver. Vous ne savez jamais comment les choses vont se passer et nous pensons toujours de manière positive. Il est clair que son rétablissement sera utile."

Les coéquipiers d'Antoine Griezmann comptent trois points de retard sur le Real après 21 journées et avant de recevoir ce dimanche au Camp Nou (21h).