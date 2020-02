Barça, Ousmane Dembélé aurait rechuté

Décidément, Ousmane Dembélé n’est pas verni cette saison. L’attaquant international français accumule les pépins physiques et le dernier en date s’est produit ce lundi alors qu’il effecuait une séance d’entrainement avec ses coéquipiers.

Dembélé n’a plus disputé le moindre match depuis la fin du mois de novembre dernier et un problème à la cuisse (biceps fémoral) contracté à l’occasion du match de Ligue des Champions face à Dortmund. Une indisponibilité de dix semaines avait alors été décrétée. L’ancien rennais arrivait au bout de cette période d’arrêt, avant d’enregistrer ce nouveau coup dur.

Les premiers échos émanant d’ suggèrent qu’il s’agit d’une blessure de fatigue, ce qui est relativement courant quand on se remet d’un problème musculaire. Ce n’est rien d’inquiétant, mais en tout état de cause cela devrait retarder le retour du joueur sur les terrains.

LATEST NEWS | During this morning’s training session, Ousmane Dembélé felt some discomfort in his right leg as a consequence of muscle fatigue. He will continue with his rehabilitation. pic.twitter.com/rlK7IgHoGb