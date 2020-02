Barça - Le message de soutien de Mbappé à Dembélé

Victime d'un rechute de sa blessure musculaire, Ousmane Dembélé a reçu le soutien de son coéquipier en équipe de France.

Blessé fin novembre face au , Ousmane Dembélé a été victime d'une rechute ce lundi à l'entraînement, alors qu'il se rapprochait d'un retour à la compétition.

Le FC Barcelone a confirmé ce mardi que le champion du monde souffrait d'une rupture complète du tendon proximal, sans préciser la durée de son indisponibilité - qui pourrait être longue.

Frappé par une accumulation de blessures depuis son arrivée en Catalogne (et notamment cette saison avec seulement neuf apparitions toutes compétitions confondues), l'intéressé a reçu le soutien de son coéquipier en Bleus, Kylian Mbappé.

Mon frère,

Je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout.

Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater ❤️ pic.twitter.com/BrVpX56hnl — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 4, 2020

"Mon frère, je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout, a écrit l'attaquant du PSG sur son compte Twitter. Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater."

Reste à savoir si les deux joueurs pourront disputer l'Euro ensemble cet été avec l'équipe de .