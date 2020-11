"Le Barça a raté Mbappé pour 100M€ en 2017"

Le Barça a raté Kylian mbappé en 2017 selon un ancien dirigeant du club catalan.

Javier Bordas a confié ce dimanche, dans les colonnes du quotidien catalan Mundo Deportivo, comment le a manqué Kylian Mbappé lors de son départ de en 2017.

L’ancien dirigeant du Barça a confié que Barcelone aurait même pu payer bien moins cher que ce qu'a déboursé le PSG.

"Quand nous étions en train de signer Dembélé, Minguella (célèbre agent proche du Barça, ndlr) m’a appelé pour nous dire que Mbappé était à portée de tir. J’ai parlé à Bartomeu et il m’a dit de le regarder, a indiqué l'ancien directeur technique du Barça à Mundo Deportivo.

"J’ai appelé son père et il m’a dit qu’il n'irait pas à Madrid parce qu’il y avait déjà Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale. Au lieu de cela, il pouvait aller au Barça parce que Neymar n’était plus là."

"Le président de Monaco préférait qu’il aille au Barça pour ne pas renforcer le PSG, un rival direct. Et pour 100 millions cela aurait pu être fait. Mais Robert Fernández (directeur sportif du Barça entre 2015 et 2018, ndlr) a préféré Ousmane Dembélé et Pep Segura (ex manager général) l’a soutenu", a déploré Bordas.