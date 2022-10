Le Barça a osé approcher Karim Benzema !

Le FC Barcelone a tenté de recruter Karim Benzema, qui vient d'être désigné Ballon d'Or.

Après 13 ans de travail acharné et de performances brillantes, le prix du Ballon d'Or de Karim Benzema ressemble à l'aboutissement de sa contribution au Real Madrid. Benzema s'améliorait régulièrement et réalisait des performances depuis plusieurs années lorsque Cristiano Ronaldo est parti, ce qui a catalysé la transformation de Benzema en star du spectacle et en buteur clinique.

La saison dernière, il a marqué 44 buts et délivré 15 passes décisives en seulement 46 matches, remportant ainsi la Ligue des champions et la Liga. Mundo Deportivo a révélé que les choses auraient pu se passer très différemment.

Devenu une icône du Real Madrid, le FC Barcelone a approché Benzema en 2008 pour tenter de le faire signer à l'époque à Lyon. Txiki Begiristain s'est rendu en France pour parler avec Benzema, mais le joueur lui-même lui a dit qu'il était trop jeune pour aller dans un si grand club - ce que les Blaugrana ont accepté.

Un an plus tard, il se retrouve au Real Madrid. Le reste, comme on dit, c'est de l'histoire. Dans le cas de Benzema, elle a été illustre.