LDC - Clément Lenglet (FC Barcelone) se méfie de l'OL

Conscient de la qualité lyonnaise cette saison, le défenseur central français du FC Barcelone Clément Lenglet s'est montré méfiant ce dimanche.

"City ? C’est un match dans lequel on a rivalisé techniquement et tactiquement contre une des meilleurs équipes d’Europe (...) Je pense que Barcelone va aborder ce match avec la plus grande concentration vu ce qu’on a fait contre City", déclarait Bruno Génésio, en marge de l'émission Téléfoot, ce dimanche matin, dans des déclarations qui témoignent de la confiance de l'Olympique Lyonnais, à 48h de son huitième de finale de Ligue des Champions.

Des propos qui font écho à ceux prononcés par le Français Clément Lenglet, défenseur central évoluant au Barça depuis cet été et son arrivée en provenance du FC Séville. En effet, le joueur de 23 ans l'a confirmé, au sein du Champion d'Espagne en titre, le mot d'ordre est la méfiance.

"C'est une équipe avec énormément de talent"

"C'est un tirage compliqué, avec des joueurs de qualité, des jeunes joueurs qui ont un potentiel encore plus grand que leur niveau actuel. Il y a une marge de progression énorme dans cette équipe. On ne la prend pas du tout à la légère", a ainsi déclaré l'ancien de l'AS Nancy Lorraine ce dimanche, dans des propos rapportés l'AFP.



"C'est une équipe avec énormément de talent, des jeunes joueurs, de la vitesse devant. Ils sont capables de jouer à trois ou à quatre derrière. Ils peuvent faire évoluer leur système de jeu, ils ont un très bon gardien également. C'est une équipe assez complète qui est très dangereuse dans les grands rendez-vous. On l'a vu contre (Manchester) City les deux fois, et contre le PSG", a ensuite prévenu celui qui a déjà disputé 29 rencontres avec le Barça cette saison.

Si les Catalans sont prévenus, l'OL aura tout de même fort à faire pour l'emporter devant ses supporters et prendre une option en vue d'une qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions, d'autant plus avec l'absence de son capitaine et maître à jouer Nabil Fekir, suspendu.