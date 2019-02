LDC - Bruno Génésio (OL) : "Messi est capable de déjouer n’importe quel plan"

À quelques jours d'une affiche européenne de gala face à Barcelone, l'entraîneur de l'OL a tenu un discours entre mesure et ambition, ce dimanche.

Troisième du championnat de France et ayant récemment été le premier tombeur du Paris Saint-Germain (2-1) en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est un club en confiance, préparé à vivre le match le plus important de son exercice mardi soir, face au FC Barcelone de Lionel Messi.

Pour aborder ce huitième de finale de Ligue des Champions avec sérénité, les protégés de Bruno Génésio peuvent s'appuyer sur leurs bonnes performances contre les grosses écuries, à l'image de leur victoire face au PSG, mais aussi et surtout sur leurs deux matches rondement menés contre Manchester City, lors de la phase de groupes de la coupe aux grandes oreilles. Et interrogé par Téléfoot sur le sujet ce dimanche matin, l'entraîneur de l'OL ne s'y est pas trompé, même s'il s'attend à recevoir une équipe catalane mobilisée pour obtenir un résultat au Groupama Stadium.

"Messi est capable de déjouer n’importe quel plan"

"City ? C’est un match dans lequel on a rivalisé techniquement et tactiquement contre une des meilleurs équipes d’Europe (...) Je pense que Barcelone va aborder ce match avec la plus grande concentration vu ce qu’on a fait contre City", a en effet déclaré le technicien.

L'article continue ci-dessous

Si le FC Barcelone, moins en vue ces dernières semaines, aura à coeur de profiter de sa sortie européenne pour se relancer, Bruno Génésio attend de ses joueurs une envie de bousculer le Champion d'Espagne en titre, même s'il a conscience du danger représenté par le quintuple Ballon d'Or Lionel Messi.

"Il faudra élever notre niveau d’un cran contre Barcelone. Il faudra les faire défendre. Je pense qu’on a les moyens de s’élever à leur niveau. Messi, c’est un génie avec des très grands joueurs autour de lui. Il faudra une réponse collective et pas un marquage individuel. Messi est capable de déjouer n’importe quel plan", a-t'il confié.

Une chose est sûre, cette double confrontation face au Barça sera un nouveau test grandeur nature pour l'entraîneur, qui semble nourrir de grandes ambitions pour l'avenir, lui qui a annoncé vouloir travailler avec l'influent Pini Zahavi dans le futur. "Il y a de grandes chances que je travaille avec Pini Zahavi dans l’avenir. Ma priorité reste Lyon, j’ai la confiance du président. Le métier d’entraîneur est très précaire mais mon souhait est de continuer".