L'avenir de Mbappe au PSG sera bientôt "clarifié" d'après Pochettino

L'entraîneur argentin reste convaincu que le champion du monde 2018 peut signer un nouveau contrat le liant aux pensionnaires du Parc des Princes.

Mauricio Pochettino dit que l’avenir de Kylian Mbappe sera "bientôt clarifié", l’entraîneur argentin étant convaincu que le Paris Saint-Germain a les outils pour garder le champion du monde 2018 dans son effectif. Le joueur de 22 ans est une fois de plus le nom sur toutes les lèvres après avoir réussi un superbe triplé lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone. Tout le monde se demande cependant combien de temps il restera au Parc des Princes alors que son contrat actuel se termine à l'été 2022.

La prolongation de contrat de Kylian Mbappé est l'une des priorités du PSG, au même titre que celle de Neymar, mais l'international français a botté en touche ces dernières semaines à ce sujet, assurant être en pleine réflexion et que ce n'était pas une décision à prendre à la légère. En interne, la tendance est de nouveau à l'optimisme. Mauricio Pochettino s'est exprimé au sujet de Kylian Mbappé à Tot Costa, évoquant au passage son avenir.

"Kylian Mbappé, c'est une classe supérieure, un potentiel énorme, il est jeune et a une grande marge de progression. Le PSG peut donner à Mbappe tous les outils dont il a besoin pour être heureux. Vous devez lui montrer votre confiance en tant que club et lui donner ce dont il a besoin. Son avenir ? Je pense que cela sera clarifié bientôt", a expliqué l'entraîneur argentin, arrivé dans la capitale française à la fin du mois de décembre.

Pochettino n'a pas dragué Messi

L'article continue ci-dessous

L'attaquant international français est actuellement lié avec le club de la capitale jusqu'à l'été 2022. Le Paris Saint-Germain n'a pas caché le fait qu'il aimerait réussir à prolonger son joyau au-delà de cette date. Des pourparlers similaires sont en cours avec l'attaquant brésilien, Neymar, son contrat ayant également moins de 18 mois jusqu'à son terme. Aucun accord formel n'a encore été conclu, mais le dossier serait en bonne voie depuis quelques semaines.

Pochettino était naturellement ravi de la performance de son équipe lors d'une victoire écrasante 4-1 contre le Barca au Camp Nou. Après ce match, il en a profité pour embrasser son compatriote Lionel Messi. Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or a vu un transfert en France envisagé, alors qu'il sera libre de décider de son avenir cet été, mais Mauricio Pochettino insiste sur le fait qu'il n'a pas dragué le joueur de 33 ans mardi.

Il a déclaré à propos de sa brève discussion avec Messi : "Nous avons seulement dit bonjour et au revoir. Nous n'avons pas parlé de son avenir". Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se retrouveront le 10 mars prochain au Parc des Princes pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions. Le club de la capitale qui tentera de ne pas renouer avec ses vieux démons et d'assurer sa place dans le top huit européen.