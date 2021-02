Laporta dévoile l'immense déception de Piqué après le PSG

Lors de la présentation de son programme à la presse, ce jeudi, Laporta révèle avoir parlé avec un Piqué abattu.

Gerard Piqué était "effondré" après la défaite de son équipe à domicile face au PSG, en 8es de finale de Ligue des Champions.

De retour de blesure, Piqué a pris un risque pour participer à ce choc, mais le Barça s'est incliné 1-4 à la maison et se retrouve désormais devant une montagne avant le match retour.

"Il n'a pas été transparent alors qu'il revenait tout juste d'une blessure sérieuse et qu'il a pris le risque de rechuter, a indiqué Laporta pour SPORT. Il a été exemplaire. Dans ce genre de moments difficiles, vous devez aimer le Barça encore plus. J'ai une très bonne relation avec Gerard. Mais je n'en dirai pas plus sur notre conversation."

Laporta lui-même est très préoccupé avant le retour, même s'il compte soutenir le Barça jusqu'au bout.

"La déception a été énorme, reconnaît-il tout de même. Je voulais juste aller me coucher, j'étais blessé comme tous les Catalans. Mais quand je me suis réveillé le lendemain (mercredi), il était clair pour moi qu'il fallait être derrière les joueurs. Nous ne pouvons pas tout jeter ou les abandonner, alors qu'il n'y a même plus de public dans le stade.", a indiqué l'avocat de formation.

La sempiternelle question Lionel Messi est forcément revenue et Joan Laporta n'a pas éludé. Un sujet sur lequel il s'estime confiant.

"Je maintiens ma volonté de convaincre Leo, en restant dans les capacités financières du club", dit-il. En taclant une nouvelle fois le PSG et Manchester City: "Nous allons devoir nous battre contre des clubs qui enfreignent constamment le fair-play financier, ce ne sera pas simple, mais je me sens en mesure de le persuader de rester et de nous aider à construire le Barça du futur."

Le célèbre avocat, qui avait déjà dirigé le Barça entre 2003 et 2010, a été interrogé sur la possibilité d’un raid pour le recrutement du prodige norvégien du Borussia Dortmund. Erling Haaland.

« J’ai les cartes pour faire face à toutes les situations. Les supporters du Barça peuvent être sûrs que leur club sera bientôt à nouveau prospère", promet-t-il.