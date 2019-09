Lautaro Martinez : "Icardi voulait rester à l'Inter Milan"

L'Argentin a déploré le départ de son compatriote au PSG, mais a souhaité la bienvenue à Romelu Lukaku.

Lautaro Martinez a perdu son mentor à l' . Arrivé à l'hiver 2018 chez les Nerazzurri, l'attaquant argentin a pu s'appuyer et apprendre de son compatriote, Mauro Icardi, évoluant au même poste que lui. Ce dernier a quitté l'Inter Milan cet été, prêté pour une saison au PSG avec une option d'achat. Il faut dire que Mauro Icardi ne jouait plus depuis le mois de février dernier avec l'Inter Milan en raison d'un litige avec son club et les supporters.

Dans une interview accordée à Tyc Sports, Lautaro Martinez a confirmé que Mauro Icardi ne voulait pas quitter le club et aurait aimé pouvoir continuer de jouer avec lui : "J'ai de bonnes relations avec lui et nous parlons beaucoup. Mauro Icardi voulait rester et lors des discussions avec le club, il a toujours dit qu'il voulait jouer mais maintenant, il fait partie d'une autre équipe et je lui souhaite le meilleur, car depuis mon arrivée en , il a été une personne clé qui m'a permis de mieux m'intégrer".

"La Copa America a été très positive pour moi"

En revanche, l'attaquant argentin est heureux de pouvoir désormais apprendre et jouer aux côtés de Romelu Lukaku, son nouveau concurrent et coéquipier en attaque, arrivé en provenance de au cours de l'été : "Romelu Lukaku s’est immédiatement adapté aux idées de l’entraîneur et au style de jeu de l’équipe. C’est un attaquant aux caractéristiques incroyables, il est très puissant. J'ai été surpris par sa stature pure".

Appelé en sélection nationale, contrairement à Mauro Icardi, Lautaro Martinez a exprimé sa fierté de pouvoir de nouveau représenter l'Argentine : "Je suis heureux d'être ici, d'autant que plusieurs de mes coéquipiers étaient aussi mes coéquipiers lors de la Copa America. Je sais que je dois travailler encore plus fort, mais la Copa America de cet été était mon premier tournoi majeur avec l'équipe nationale et c'était très positif".

"Sur le plan personnel, j'ai été surpris par mon temps de jeu en Copa America. Je m'attendais à être sur le banc et je suis lentement devenu un premier choix. C’était remarquable, car je n’avais pas tant joué pour l’Inter lors de la saison précédente, mais cela m’a rendu heureux et a renforcé ma confiance en moi. Quand on joue avec Sergio Aguero et Leo Messi, il faut évidemment travailler plus fort pour protéger le milieu de terrain et la défense, mais je fais plus ou moins la même chose à l'Inter quand nous avons deux attaquants", a conclu l'international argentin.