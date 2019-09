PSG, Wanda Nara explique les dessous du divorce Icardi-Inter Milan

La femme de l'attaquant argentin a parlé de "rêve" de rejoindre un club comme Paris, mais n'a pas fermé la porte à un futur retour du côté de Milan.

Wanda Nara fait souvent la "Une" des journaux en et en pour ses déclarations. Après avoir fait le buzz suite à une interview en Argentine où la femme de Mauro Icardi révèle que le PSG était le "pire choix" pour elle, faisant référence à sa vie de couple, l'agent de l'Argentin a eu un tout autre son de cloche concernant le côté sportif. Dans un entretien accordé à Il Corriere della Sera, Wanda Nara a avoué que le projet du PSG est un "rêve" pour la carrière de Mauro Icardi.

"On ne pouvait pas dire non au PSG : il y a tout pour gagner, c’est un club rempli de stars, Mauro est honoré d’en faire partie. A la fin de la saison, on choisira ce qui est le mieux pour lui : je travaille pour lui, mais c’est lui qui décide. (…) Je suis sa femme, pas seulement son agent, je le connais. Je savais qu’il dirait oui. Le choix du PSG arrive après un an de polémique et de tensions. Il a fait ce choix aussi pour donner un peu de tranquillité à nos enfants. S’il était resté à l’Inter, il y aurait toujours eu un problème", a expliqué l'agent de l'Argentin.

"La priorité sera toujours l'Inter en Italie"

Elle est revenu sur le divorce et la mise à l'écart de Mauro Icardi à l'Inter Milan : "Il y a eu beaucoup de malentendus, mais son désir de jouer avec le maillot de l’Inter et l’amour des tifosi est toujours là chez lui. Dans des relations il y a parfois des crises. Au final, nous nous sommes quittés sans s’être trahis. (…) l’Inter avait besoin de vendre Icardi. En tant que capitaine, il n’aurait jamais lâché le club. C’a été une stratégie pour le vendre. On l’a écarté pour le vendre, on le lui a dit comme ça. En janvier, il a refusé d’être transféré dans une autre équipe".

"Il leur a dit : « je suis le capitaine et je ne quitte pas ce club. » Leurs rapports se sont dégradés parce qu’ils avaient d’autres plans pour lui. L’Inter savait tout. Ils n’avaient pas à me donner la permission (de parler). Je ne suis pas sous contrat avec eux. S’il fallait, je redirais exactement la même chose. je n’ai pas parlé par méchanceté ou pour faire du mal. Je dis toujours la vérité, celui qui ment n’a pas de courage. D’ailleurs, je continuerai l’émission Tiki Taka. Mediaset est une famille. La gentille ou la méchante ? Je suis juste celle qui a résolu l'histoire. C'était difficile de sortir de cette situation et le faire en trouvant une équipe de ce niveau. Le choix du PSG me rend fier, le rend fier et la famille aussi. En tant qu'agent, j'ai fait le mieux, sans trahir les tifosi qui l'aiment et l'Inter", a ajouté la femme de Mauro Icardi.

Wanda Nara a expliqué pourquoi son clan a attaqué en justice l'Inter et n'a pas fermé la porte à un retour en Italie : "Ce n’était pas une question d’argent, seuls les ignorants le pensent. Si ça avait été pour l’argent, il serait parti il y a déjà trois ou quatre ans. Quand l’Inter ne jouait pas la Ligue des Champions, il est resté par amour du club. Il voulait revenir dans le groupe et s’entraîner avec Antonio Conte. Qui sait jusqu’où Mauro aurait pu aller avec lui. C’était le capitaine de l’Inter, il ne serait jamais allé à la . Avec Fabio (Paratici, le directeur sportif de la Juventus), j’ai un rapport cordial. On continuera à l’avoir s’il le veut. Mauro aime jouer en Italie, il connaît très bien ce championnat, il y a marqué 135 buts. je pense qu’il reviendra. Je ne sais pas quand ni comment, mais la priorité sera toujours l’Inter".