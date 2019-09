Belgique, Martinez : "Lukaku n'a jamais été aussi heureux et concentré"

Le sélectionneur de la Belgique est heureux de l'état d'esprit de son attaquant, qui vient de quitter Manchester United pour rejoindre l'Inter Milan.

La ressurection de Romelu Lukaku. Remplaçant à , l'attaquant belge était arrivé en bout de course dans le Nord de l' et a redonné un autre visage à la suite de sa carrière en rejoignant l' . Le Belge a connu des très bons débuts en puisqu'il compte déjà deux buts en autant de rencontres, de quoi lui redonner le sourire. En conférence de presse, Roberto Martinez a exprimé sa satisfaction de voir Romelu Lukaku enfin heureux.

"C'est la première fois que je vois Romelu Lukaku aussi libre et heureux. Il a été présent dans de nombreux rassemblements, je n’ai pas vu Romelu si concentré, si heureux, si rafraîchi par le nouveau défi. Je pense qu'il est maintenant prêt à affronter l'un des plus gros chapitres de football de sa carrière avec son départ de Manchester United à l'Inter Milan. Et il est très motivé pour être aussi bon que possible pour l'équipe nationale. J'ai donc été très impressionné par son bonheur et la façon dont il attend avec impatience le match à venir", a analysé l'Espagnol.

Lukaku titulaire contre l'Ecosse

Pour rappel, Roberto Martinez avait martelé à plusieurs reprises que pour le bien de sa carrière Romelu Lukaku ferait mieux de quitter Manchester United lors du mercato estival. L'attaquant belge a écouté les conseils de son sélectionneur et a rejoint la . En conférence de presse, il a en fait savoir que Romelu Lukaku serait titulaire en pointe face à l'Ecosse après avoir fait tourné lors du match contre Saint-Marin.

Le sélectionneur de la est concentré sur la rencontre face à l'Ecosse : "Je m'attends à un match vraiment difficile. Je pensais que les 15 premières minutes contre la étaient les meilleures que je connaisse faites par l'Écosse depuis de nombreuses années. Il faut faire attention au côté émotionnel. Parfois, vous avez quelque chose à perdre et vous commencez à jouer d'une manière différente. Nous devons faire très attention. Je pense que nous allons voir une équipe écossaise libre qui peut aller profiter des 90 minutes. Nous devons être prêts à jouer dans ces circonstances".

"Contre l’Écosse, ce sera un match complètement différent mais il faudra certainement apprendre de cette première mi-temps contre Saint-Marin pour que cela ne se reproduise plus. Il faut que nous ayons un jeu beaucoup plus fluide qui nous permette d’avoir plus d’occasions. C’est normal d’être exigeant et de ne pas se satisfaire uniquement du résultat. Il y a tout d’abord un objectif à court terme qui est de gagner le match et des objectifs à long terme comme construire une équipe qui soit la plus forte possible afin d’atteindre quelque chose d’important. Pour le moment, ce qu’il faut c’est se qualifier mais après, si nous nous qualifions, il faudra gagner les matches à l’Euro", a conclu Roberto Martinez.