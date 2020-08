Laurent Nicollin : "On n'était peut-être pas si con d'arrêter la Ligue 1"

Pour Laurent Nicollin, l'arrêt de la Ligue 1 a servi les intérêts de Lyon et du PSG en Ligue des champions.

a présenté aujourd'hui ses deux premières recrues de l'été : Stephy Mavididi (qui arrive en provenance de la après un prêt à ) et Jonas Omlin (qui évoluait au ).

Le président du MHSC, Laurent Nicollin, a salué l'arrivée de ces deux joueurs : « Seul l'avenir dira si on a bien fait de faire venir ces recrues. Jonas et Stephy sont des joueurs qu'on ciblait depuis un moment. Maintenant à nous de les mettre dans les meilleurs conditions. Je suis ravi de leur venue. »

L'article continue ci-dessous

Concernant le coronavirus et son impact sur le championnat de , Laurent Nicollin est dans l'expectative : « On sait que d'une semaine à l'autre ça peut être très simple ou très compliqué à cause du COVID 19. La saison va être longue, je ne suis pas plus inquiet mais tant qu'on n'aura pas de vaccin… Je pense qu'on restera à 5000 personnes dans le stade. On s'adapte comme on peut jusqu'au 30 octobre et puis après on verra. »

Plus d'équipes

Enfin, le président montpelliérain est revenu sur la qualification historique du PSG et de dans le dernier carré de la : « On n'était peut-être pas si con de prendre la décision d'arrêter ! Je suis très heureux et très fier pour le football français. Je souhaite au PSG et à l'OL d'aller le plus loin possible. »